Представлены кадры со съемок пятого сезона «Очень странных дел»

Издание Empire представило кадры со съёмок пятого сезона знаменитого сериала «Очень странные дела». На них актриса Милли Бобби Браун в роли Одиннадцатой выполняет эпичные трюки.

© globallookpress

Сериал продолжит рассказывать историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр исчез. Параллельно правительство ведёт поиски Одиннадцатой и объявляет в Хокинсе карантин.

© Empire/Netflix

© Empire/Netflix

Пятый сезон станет финальным для «Очень странных дел». Премьера заключительного акта состоится на стриминговом сервисе Netflix в трёх частях: первая — в ночь на 27 ноября, вторая — в ночь на 26 декабря, а последний эпизод — в ночь на 1 января. Ранее авторы шоу братья Даффер заявили, что финальный эпизод будет длиться около двух часов.