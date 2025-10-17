Как Голливуд продвигает свои фильмы в TikTok

Издание Variety взяло интервью у руководителя отдела глобального цифрового маркетинга компании Lionsgate Брианы МакЭлрой. Она рассказала, как голливудские студии используют ролики из платформы TikTok.

По словам МакЭлрой, компании замечают, что ролики, которые монтируют фанаты фильмов, набирают огромное количество просмотров. Поэтому в Голливуде хотят быть ближе к аудитории, и студии не только берут видео из TikTok, но и сами создают контент в популярную соцсеть.

«В нашей команде цифрового маркетинга мы стараемся работать как фанаты. Если мы хотим общаться с фанатами в интернете, нам нужно говорить на их языке. Lionsgate для TikTok создаёт контент, который ощущается родным для этой платформы».

В издании также отметили, что крупные голливудские студии, такие как Hulu и Paramount, активно взаимодействуют с TikTok. Они даже брали ролики фанатов и использовали их в официальных рекламных компаниях. Lionsgate также использовала видео от пользователей, чтобы продвигать фильм «Долгая прогулка» и даже «Дивергент».