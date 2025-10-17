Чем удивит «Аватар: Пламя и пепел»

Создатели картины обещают, что третья часть "Аватара" станет самой эмоциональной — по словам Кэмерона, его жена плакала четыре часа после того, как посмотрела "Пламя и пепел". Зрители лучше узнают главных героев, а еще познакомятся со злыми обитателями Пандоры — народом пепла Манкван, который мстит за свое трагическое прошлое. Об этих и других деталях нового фильма — в материале ТАСС.

Семейный кризис аватаров

События фильма разворачиваются после гибели Нетейама — старшего сына Джейка Салли и Нейтири. Потеря ребенка становится испытанием для главных героев — их идеальные отношения оказываются под угрозой.

«У Джейка и Нейтири общая болезненная рана, но, похоже, они не могут исцелить друг друга. Они как бы расходятся, но не потому, что хотят этого, а потому, что просто пытаются выжить сами по себе. Джейк возвращается к битве, а Нейтири замыкается в себе», — рассказал Сэм Уортингтон, исполнитель роли Джека, в интервью Empire.

В третьей части зрители увидят новые локации, а также познакомятся с другими народами и кланами Пандоры. Детали сюжета держатся в секрете, но в нескольких интервью режиссер Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау упоминали, что впервые главными антагонистами фильма будут На’ви — агрессивные существа из племени "Народ пепла" (Ash People). Этот клан, также называемый Манкван, обитает в вулканических областях Пандоры. Племя пережило в прошлом трагедию, из-за извержения деревня пала, богиня Эйва не пришла на помощь, поэтому они обозлились на нее и других жителей Пандоры. Своим лидером Народ пепла выбрал воинственную Варанг, которая использует огонь как оружие.

«Я хочу показать На’ви с другого ракурса, потому что до сих пор раскрывал только их хорошие стороны», — рассказал Кэмерон в передаче 20 Minutes.

По словам режиссера, в предыдущих частях франшизы были показаны очень негативные примеры людей и очень позитивные примеры На’ви, но в "Аватаре-3" будет наоборот.

Смысл названия

Джеймс Кэмерон считает, что огонь (пламя) может символизировать ненависть, насилие, травму, возможное злоупотребление властью. Пепел в его представлении связан с "последствиями всей этой энергии, а именно — с горем и необходимостью жить с содеянным".

«Этот фильм гораздо глубже раскрывает наших персонажей и глубокие эмоциональные последствия, которые ставят под угрозу их отношения и испытывают на прочность их связи», — сказал режиссер в интервью Rotten Tomatoes.

Актерский состав и съемочная группа

Основной актерский состав возвращается из предыдущих частей. Джейка Салли играет Сэм Уортингтон, его жену Нейтири — Зои Салдана, Кири — Сигурни Уивер. Кейт Уинслет вернулась к роли Ронал, Стивен Лэнг продолжает играть полковника Куоритча, Клифф Кертис — Тоновари. Джек Чемпион вновь сыграет Майлза "Паука" Сокорро.

Одну из главных ролей — Варанг — играет присоединившая к проекту Уна Чаплин ("Игра престолов", "Табу"). Также каст обогатился Дэвидом Тьюлисом, известным по роли Римуса Люпина в серии фильмов о Гарри Поттере. Он сыграл Пейлака, лидера клана торговцев ветром. Его племя — "кочевники, путешествующие по небу на существах, похожих на медуз", пишет Screen Rant.

Ранее сообщалось, что к актерскому составу присоединится Мишель Йео ("Все везде и сразу"), однако в 2024 году Кэмерон опроверг это: в интервью Entertainment Weekly он заявил, что Йео появится не раньше чем в четвертой части "Аватара".

Сценарий Джеймс Кэмерон написал в соавторстве с Риком Джаффой, Амандой Сильвер, Джошем Фридманом и Шейном Салерно. Эти сценаристы работали и над предыдущим фильмом франшизы, они же занимаются созданием следующих двух частей — их выход запланирован на 2029 и 2031 годы соответственно.

Одним из продюсеров картины числится Джон Ландау. Он был напарником Кэмерона, вместе с ним занимался выпуском "Титаника" (1997) и созданием франшизы "Аватар", но скончался в 2024 году. Оператором фильма стал Рассел Карпентер, снимавший "Титаник" и "Аватар: Путь воды".

Что известно о съемках

Основные съемки "Пламени и пепла" проходили одновременно с "Путем воды" с сентября 2017 по декабрь 2020 года в Новой Зеландии и Калифорнии. На время процесс приостанавливался из-за пандемии коронавируса.

Часть сцен была снята с помощью революционной технологии подводных съемок, которую Кэмерон разработал для второго фильма. Актеры тренировались с профессиональными дайверами для съемок под водой без акваланга — пузыри воздуха нарушали работу системы захвата движений. Визуальные эффекты создала студия Weta FX, которая также работала над второй частью.

Бюджет фильма оценивается в $250 млн, что меньше, чем у "Пути воды" (по оценкам Collider, он составлял $350–460 млн). Сэкономить удалось в том числе благодаря тому, что съемки третьей части велись параллельно со второй. Кстати, в то же время удалось снять часть сцен и для четвертого фильма.

Джеймс Кэмерон сообщил изданию People, что Кейт Уинслет ради съемок обучалась шаманским практикам — техники, которыми она овладела, по сюжету использует ее героиня Ронал, и зрители увидят этот ритуал в фильме. Увлеченно к созданию образа подошла и Уна Чаплин, сыгравшая главную злодейку Варанг.

«Я заполнила весь свой трейлер (актерский вагончик — прим. ТАСС) очень яркими и тревожными изображениями той травмы, которую пережила Варанг», — рассказала актриса изданию Empire.

Также она поделилась, что слушала напряженный плейлист, чтобы зарядиться мстительной энергией.

«Я никогда по-настоящему не увлекалась дэт-металом, и, возможно, Slipknot для некоторых людей смехотворны: "О, это так мягко". Но для меня это было довольно жестко, — сказала в том же интервью актриса. — Варанг действительно проникла в мою психику немного глубже, чем я ожидала. Но все было нормально. Я никому голову не оторвала».

Чего ожидать от «Аватара-3"

Джеймс Кэмерон обещает, что "Пламя и пепел" и следующие фильмы будут еще эффектнее, чем предыдущие.

«Могу сказать, что последние части будут лучшими. Остальные были вступлением, способом накрыть стол перед подачей еды», — заинтриговал поклонников режиссер.

По словам актера Джека Чемпиона, играющего Паука, зрителей ждет неожиданный поворот истории.

«Я был очень шокирован ["Аватаром-3"]. <...> Кажется, ты знаешь, куда все идет, но затем случается катастрофа», — рассказал он в интервью The Hollywood Reporter.

В беседе с Elle Зои Салдана (Нейтири) также отметила, что в "Пламени и пепле" персонажей ждет важнейший поворотный момент. А еще предупредила, что зрителей ждут "эмоциональные американские горки".

«Семье Салли придется принимать сложные решения. Останутся ли они вместе или разойдутся? И одному Богу известно, что случится с детьми», — поделилась актриса с Variety.

Подтверждает драматичность картины и сам режиссер — он рассказал Empire, что его жена Сьюзи Эмис плакала четыре часа после просмотра фильма.

«Она все пыталась взять себя в руки, чтобы сказать мне конкретные реакции, а потом просто снова начала плакать», — добавил Кэмерон.

"Аватар: Пламя и пепел" может стать самым кассовым релизом года — таким прогнозом поделился Тобиас Квайссер, генеральный директор Cinelytic Group, в беседе с Screen Rent. Напомним, что первая часть "Аватара", вышедшая в 2009 году, остается самым кассовым фильмом всех времен — в мировом прокате (в том числе благодаря повторным релизам) она собрала $2,923 млрд. Вторая часть — "Путь воды" — также заработала больше $2 млрд.

Дарья Шаталова