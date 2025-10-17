Опубликован постер фильма «Франкенштейн»

Компания Netflix представила атмосферный постер фильма «Франкенштейн». Картина вышла в ограниченном прокате 17 октября, а премьера на стриминговом сервисе состоится 7 ноября.

© globallookpress

Лента рассказывает о докторе Викторе Франкенштейне, который путём страшных экспериментов создал настоящее чудовище, представляющее опасность для всех живущих людей. Режиссёром выступил Гильермо дель Торо, автор знаменитых фильмов «Форма воды» и «Лабиринт Фавна».

© Netflix

Главные роли в «Франкенштейне» сыграли Оскар Айзек («Лунный рыцарь»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Джейкоб Элорди («Солтбёрн») и Миа Гот («Обитель теней»). Гильермо дель Торо пытался экранизировать «Франкенштейна» много лет, однако добрался до него лишь после того, как выпустил для Netflix «Кабинет редкостей» и «Пиноккио». Критики высоко оценили новую картину режиссёра: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 84% свежести.