На IV Фестиваля авторского кино КАРО/АРТ состоялась премьера короткометражного фильма "Спасибо. Хорошего вечера!".

© Российская Газета

Сценарий для кинокартины написала Паулина Андреева. А в режиссерском кресле оказался Константин Денискин, победитель второго Конкурса короткометражного кино Художественного театра. Главные роли исполняют артисты МХТ им. Чехова Станислав Любшин и Светлана Колпакова.

"Театр с чего начинается?" - спрашивает в фильме герой Станислава Любшина. И он как никто другой знает ответ на этот вопрос. В центре фильма "Спасибо. Хорошего вечера!" - пожилой гардеробщик Вася (Станислав Любшин), который много лет верой и правдой служит в Московском Художественном театре. Он пытается помочь поступить в Школу-студию МХАТ двум подросткам (Маргарита Якимова, Александр Поршин) которые любят театр так же сильно, как и он - и ради этого выдает себя за актера. А помогает ему новенькая билетер Антонина (Светлана Колпакова). В короткометражную киноленту сумели уместить и очаровательные актерские упражнения, и этюды, созданные под руководством героя Любшина - и главное, в каждом из героев оказалось столько любви к театру!

Актеры МХТ им. Чехова на премьере рассказывали о совместной работе со Станиславом Любшиным.

"На съемочной площадке он вместе с нами фантазировал и в хорошем смысле слова становился студентом, - говорит актриса Светлана Колпакова. - Станислав Андреевич невероятно деликатен, он добродушный и очень большой профессионал".

"Всегда нас ждали какие-то фокусы, неожиданные уловки, проверка на сообразительность, - добавляет актриса МХТ им Чехова Маргарита Якимова. Вместе со Станиславом Любшиным она играет в спектакле "Третий звонок, господа!" - Когда я пришла в театр, спектакль со Станиславом Андреевичем стал одной из первых моих работ. Передо мной был человек, который потрясал меня своим талантом, всей своей величиной - и он не смотрел свысока, искренне хотел ввести в творческую атмосферу".

После премьеры короткометражного фильма на фестивале зрителям показали работы из шорт-листа третьего сезона Конкурса короткометражного кино МХТ "Че о Че", посвященного Антону Павловичу Чехову. Их уже сейчас можно увидеть в кинотеатре WINK. А совсем скоро там появится и короткометражка победителя второго сезона конкурса - "Спасибо. Хорошего вечера!".