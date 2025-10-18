Как прошла премьера мультфильма «Финник 2»

В кинотеатр "КАРО 11 Октябрь" прошла светская премьера нового анимационного фильма "Финник 2". Он стал продолжением популярной истории про своенравного домового и его друзей. Сегодня пройдет превью фильма, а в широкий прокат картина группа компаний "Рики" выйдет уже 23 октября.

На премьеру, как полагается, пришли звезды ТВ и кино, в холле и на красной дорожке можно было заметить Полину Диброву, Артура Бабича, Алексея Серебрякова, Елену Борщеву…

Конечно, главной звездой светской премьеры стал сам Финник, впервые на премьере фильма анимационный персонаж обратился к гостям в прямом эфире, чем многих удивил. За технологию появления Финника в режиме реального времени отвечала студия компьютерной графики ITSALIVE.

Но настоящее волшебство - это сама лента. Над ней трудились три долгих года. А Финник родился и вовсе уже в далеком 2017-м.

"Не устаю удивляться моменту, который произошел в моей жизни в 2017 году. На маленькой картинке было нарисовано странное существо. Оно было волосатое и зеленого цвета, как шуба Ильи, - вспоминал на светской премьере режиссер Денис Чернов. - Эта картинка была показана вот этому самому человеку, я рассказал в двух словах концепцию основателям "Рики": "Ну что, вроде прикольно. Давай попробуем". Эти метаморфозы, когда одна маленькая картинка превращается в целую вселенную, удивительны".

"Три года - это большой, трудный, но невероятно интересный путь, который мы прошли вместе, - говорила со сцены Юлия Немчина, генеральный директор ГК "Рики". - Качество мультфильма наглядно демонстрирует то, что российская анимация сегодня способна конкурировать с лучшими мировыми проектами".

Немчина также добавила, что фильм получился классный, он обязательно будет интересен всем - и маленьким, и взрослым.

Напомним, по сюжету события второй части происходят спустя год после того, как Финнику и его друзьям удалось спасти город Берг от таинственного злодея. Жизнь самого своенравного домового вновь легка и беззаботна. Он наслаждается "соседством" со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Однако все меняется, когда Финник по неосторожности пробуждает древнюю магию волшебного посоха и в результате этого теряет способность быть невидимым.

Саундтреком к мультфильму стал сингл группы "ХЛЕБ", кавер-хит на любимую всеми песню "Тучи" группы "Иванушки International". Кстати, трек выйдет на всех музыкальных площадках 24 октября. Что еще из звездного? Суперзлодея фильма - Охотника на домовых озвучил Юрий Колокольников, а Ида Галич вернулась к роли Мамы, которую она озвучила в первой части Финника.

Прямая речь

Илья Попов, основатель ГК "Рики":