Какие киноновинки уже можно посмотреть в Сети

Дочь маньяка помогает поймать своего отца, журналистка ввязалась в опасную игру с богачами, Кончаловский снял кинороман про революцию, а бразильскому шеф-повару возвращает радость жизни карамельная собака. Утепляемся и смотрим новое кино с нашей подборкой.

© кадр из сериала «Девушка из каюты №10»

Как приручить лису (18+)

Режиссёр: Юлиана Закревская

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7

Время: 8 эпизодов по 45 минут

О чём сериал. Миронов (Кирилл Кяро) - зоопсихолог, который уже много лет занимается изучением лис и их одомашниванием. Его первая жена умерла, сын Артём (Фёдор Федосеев) живёт с бабушкой. Однажды на лесной дороге Миронов спасает девочку Дину с ножевым ранением. В больнице Дина (Таисья Калинина) проявляет признаки социофобии, ей не знакомы нормы современного общества, а показания следователю (Максим Стоянов) она давать отказывается. Вскоре в том же лесу находят труп девушки в лисьей шубе, а в машине Миронова - флешку с компрометирующими снимками. Чтобы защитить себя и Дину, которая доверяет только зоопсихологу, Миронов начинает собственное расследование. И узнаёт, что в округе уже более 15 лет пропадают девушки, и только Дина может вывести на неуловимого маньяка. Ведь она его дочь.

Что интересного. Чтобы дорасти до сериала, режиссёрскому дебюту Юлианы Закревской нужно было пройти огонь, воду и медные трубы. Идея проекта родилась в рамках конкурса "5 пилотов для Okko", куда со всей страны отправили 875 заявок. И "Как приручить лису" вошёл в пятёрку финалистов, отвоевав права на съёмку пилотного выпуска. Решение о запуске полноценного сериала принимали не только продюсеры и критики, но и обычные зрители. Было два года ожидания, и сериал победил в голосовании, обойдя конкурентов. Ловить мрачную, "маньячную" атмосферу съёмочная группа отправилась в окрестности Новосибирска. А ключевые сцены снимались в настоящих лесных массивах. Кстати, ранее Юлиана Закревская принимала участие в написания сценария к сериалам "Паук" (18+) 2017 года и "Душегубы" (18+), который рассказывает историю поимки серийного убийцы Геннадия Михасевича.

Кому не понравится. Сериал рассказывает историю маньяка не от лица следователей или самого серийного убийцы, а от лица близкого ему человека - дочери. И если вам кажется, что так авторы сериала пытаются нажиться на истории, повышая градус за счёт использования ребёнка там, где можно было без этого обойтись, то лучше вам проигнорировать новый проект.

Девушка из каюты №10 (18+)

Режиссёр: Саймон Стоун

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7

Время: 8 эпизодов по 45 минут

О чём фильм. Шикарный круиз на лайнере в обществе влиятельных людей оборачивается для журналистки Лоры Блэклок (Кира Найтли) кошмаром, когда ночью она слышит шум из соседней каюты №10, а потом видит, как за борт скидывают тело девушки. Женщина немедленно сообщает о произошедшем, однако экипаж и пассажиры стараются её убедить, что никакой девушки не было. Тогда Лора, рискуя собственной жизнью, начинает собственное расследование.

Что интересного. По сюжету и динамике фильм сильно напоминает такие картины, как "Девушка в поезде" (18+), "Иллюзия полёта" (18+) и "Леди исчезает" (12+). Это картины про то, как человек пропадает или его убивают, а единственному свидетелю этого действия, решившего докопаться до правды, никто не верит. Кстати, съёмки фильма "Девушка из каюты №10" проходили на настоящем корабле стоимостью 150 миллионов долларов. Это была огромная яхта под названием "Саванна". В фильме также снялись Кая Скоделарио, Гай Пирс, Ханна Уоддингэм и другие.

Кому не понравится. Если вас мучают ночные кошмары, где вы пытаетесь доказать людям свою правоту, а вас никто и слышать не хочет, то лучше не будите триггерные воспоминания и не смотрите фильм. В противном случае ваш кошмар перекочует на экран, только теперь в нём будет ещё и знаменитая пиратка - Кира Найтли.

Хроники русской революции (18+)

Режиссёр: Андрей Кончаловский

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 16 эпизодов по 52 минуты

О чём сериал. Российская империя. Молодой офицер охранного отделения Михаил Прохоров (Юра Борисов) старается собрать разваливающуюся страну и сохранить хоть какую-то иллюзию порядка и безопасности. Но в исторической мясорубки уже слишком переплелись судьбы аристократов, поэтов, революционеров, будущих вождей. А когда жажда власти, красивые речи и непомерные амбиции сталкиваются с народным гневом, заблуждениями и невежеством, то сохранить рассудок сумеет не каждый.

Что интересного. Масштабный кинороман Андрей Кончаловский начал готовить ещё в 70-х годах прошлого века. Всего в проекте задействовано 350 человек. Актёров на роли исторических личностей искали по всей стране. Кастинг-менеджеры подмечали подходящих артистов в провинциальных театрах и на улицах. Объявления о кастинге висели даже в московском метро, поэтому в сериале снялось много непрофессиональных актёров. Дольше всего искали актёра на роль вождя революции - Владимира Ленина, пока Кончаловский не остановился на харизматичном Евгении Ткачуке. Актёр изучал видеохронику, чтобы воспроизвести на экране мимику, жесты и манеру речи Ленина. Роль Николая II в сериале сыграл Никита Ефремов, а Сталина - Тимофей Окроев. Кстати, сам Юра Борисов играет вымышленного персонажа, как и жена Кончаловского, неизменная исполнительница главных ролей в его фильмах - Юлия Высоцкая. Она исполнит роль непредсказуемой революционерки и главного любовного увлечения героя Юры Борисова.

Кому не понравится. Тем, кто предпочитает документальные фильмы об исторических событиях, особенно когда речь заходит о таком неоднозначном явлении, как революция 1917 года. Ведь режиссёрам только дай волю приукрасить.

Карамело (18+)

Режиссёр: Диего Фрейтас

Время: 1 час 41 минута

О чём фильм. Педро (Рафаэль Витти) - успешный и целеустремлённый шеф-повар. Он так близко к осуществлению своей мечты - управлению рестораном. Но все его планы с ног на голову переворачивает страшный диагноз. В это время Педро встречает нового друга - дворняжку карамельного цвета. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы заново научиться ценить жизнь и насладиться тем временем, которое отведено человеку на земле.

Что интересного. Съёмки фильма проходили в бразильском городе Сан-Паулу. Карамело - собака смешанной породы, которая известна на весь мир своим карамельным окрасом. Эта дворняга считается неофициальным символом Бразилии.

Кому не понравится. Тем, кто не хочет лишний раз лить слёзы в осенние вечера. Да, фильм семейный и комедийный, но история о смертельно больном поваре и его верной собаке точно пробьёт на эмоции каждого. Если вы пропустили цифровые новинки кино и сериалов прошлых недель, то всегда можете найти их в нашей рубрике "Кино Здесь" .