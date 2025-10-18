Закончились съемки новой части «Зловещих мертвецов»

Режиссёр Себастьян Ваничек объявил о завершения съёмок хоррора Evil Dead Burn («Зловещие мертвецы: Гори»). Новая часть знаменитой серии фильмов ужасов выйдет в мировом прокате 24 июля 2026 года.

Производство картины стартовало в конце июля. Таким образом, хоррор сняли меньше чем за три месяца. Подробности сюжета нового фильма ужасов пока неизвестны, как и связь с предыдущей лентой франшизы «Восстанием зловещих мертвецов».

Продюсерами фильма выступили создатель оригинальной трилогии Сэм Рэйми («Человек-паук») и исполнитель роли знаменитого главного героя серии Брюс Кэмпбелл («Удивительные странствия Геракла»). В новой ленте сыграли Сухейла Якуб («Дюна: Часть вторая»), Люсиан Бьюкенен («Ночной агент») и Хантер Духэн («Уэнсдей»).

«Зловещие мертвецы» — классический хоррор Сэма Рэйми 1981 года, который дал старт популярной серии фильмов. За все годы существования франшизы вышло пять картин и три сезона сериала «Эш против зловещих мертвецов». Предыдущая лента серии «Восстание зловещих мертвецов» вышла в 2023 году. Фильм тепло приняли как зрители, так и критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила 84% свежести от журналистов и 76% от зрителей.