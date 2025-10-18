Исторический сериал «Константинополь» обзавелся датой выхода

Трейлер и дату премьеры сериала «Константинополь» обнародовал 17 октября 2025 года онлайн-кинотеатр IVI. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в исторической драме режиссера Сергея Чекалова исполнили Александр Устюгов, Оксана Акиньшина, Кирилл Кяро, Вячеслав Чепурченко и Сергей Марин. В сериале также снялись Ксения Трейстер, Вольфганг Черни, Юлия Витрук, Алексей Варущенко, Азамат Нигманов, Лера Горин, Дирк Мартенс, Бен Пух, Мартин Джон Кук, Глеб Шевнин и другие.

© Постер

После поражения в Гражданской войне белые бегут из России, спасая свои жизни, - сообщается в синопсисе. – В их числе и Сергей Нератов (Устюгов) – сломленный полковник, потерявший на войне не только армию, но и жену с детьми. Прибыв в Константинополь, принципиальный офицер сталкивается с совершенно чуждым и часто враждебным ему миром, как и сотни других беженцев. Чтобы отстоять у местного правительства и оккупационных властей Антанты право соотечественников на достойную жизнь, Нератову приходится противостоять сначала местным бандитам, а потом и всей оккупационной власти города.

Премьера «Константинополя» состоится в IVI 30 октября, а с 3 ноября сериал начнет показывать НТВ.