Зрители оценили хоррор «Черный телефон 2»

17 октября состоялась мировая премьера фильма ужасов «Чёрный телефон 2» — продолжение знаменитого хоррора 2021 года с Итаном Хоуком. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Хоррор получил оценку «В». Таким образом, фильм понравился зрителям меньше, чем предыдущая часть, которую оценили на «В+». При этом лента получила точно такую же оценку, как и недавний хоррор «Глазами пса».

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Во втором фильме подросток Финн вновь сталкивается с похитителем детей. В этот раз ему предстоит спасти свою сестру Гвен от таинственного злоумышленника, ради чего он отправляется в заброшенный зимний детский лагерь.