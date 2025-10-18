Зрителей «Бугонии» побреют налысо

Американский кинотеатр Culver Theater объявил о проведении специального предпремьерного показа фильма «Бугония». Картину продемонстрируют зрителям 20 октября, однако посещение потребует выполнения необычных условий.

Кинотеатр объявил, что показ предназначен только для лысых зрителей, в честь главной героини фильма, которую сыграла Эмма Стоун. Тех, кто придёт с волосами на голове, обреет парикмахер — он специально будет ждать гостей за два часа до начала сеанса.

«Вы лысый или готовы стать лысым?»

Мировая премьера «Бугонии» состоится 31 октября. Картина представляет собой ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету!», который рассказывает о похищении главы крупной компании: двое мужчин верят, что она пришелец, который хочет уничтожить Землю. Главные роли, помимо Стоун, сыграли Джесси Племонс («Сделано в Америке») и Алисия Сильверстоун («Взрыв из прошлого»). Режиссёром выступил Йоргос Лантимос, известный по драмеди «Бедные-несчастные».