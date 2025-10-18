Зрители оценили комедию «Везунчики»

17 октября состоялась мировая премьера фильма «Везунчики» — новой комедии с Киану Ривзом («Джон Уик») в главной роли. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Картина получила оценку «В+». «Везунчиков» оценили точно так же, как недавнюю комедию «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст. При этом лента понравилась зрителям меньше, чем другие представители жанра 2025 года — «Голый пистолет» (А) и «Чумовая пятница 2» (А).

Сюжет «Везунчиков» повествует о простом рабочем по имени Арджа. Однажды он встречает ангела Габриэля, который пытается ему доказать, что счастье не в деньгах. Небесный гость меняет героя местами с его богатым работодателем Джеффом. Но Арджа начинает радоваться большим деньгам, из-за чего у ангела исчезают крылья.