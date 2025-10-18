Звезда «Фоллаута» сыграет в боевике от автора «Джона Уика»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что звезда сериала «Фоллаут» Уолтон Гоггинс присоединился к актёрскому составу боевика Painter («Художник»). Дата выхода картины пока неизвестна.

Лента расскажет о девушке, которую с детства обучали боевым искусствам. Она стала профессиональным бойцом и теперь должна спасти своего отца, которого внезапно похитили.

Одну из главных ролей, помимо Гоггинса, сыграет актриса Эмбер Мидфандер — звезда фильмов «Добыча» и «Герой наших снов». Сценаристом выступил Дерек Колстад, один из авторов сюжета серии «Джон Уик». Режиссёром «Художника» стал Гаррет Уоррен — он известен постановкой трюков в «Логане» и «Аватаре».