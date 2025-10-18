Представлен кадр с Пеннивайзом из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Компания HBO представила жуткий кадр из сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Премьера шоу состоится 26 октября.

Действие нового сериала развернётся в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал расскажет историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард. Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.