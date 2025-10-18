Сборы военной драмы «Август» превысили 900 млн рублей

18 октября сборы фильма «Август» в российском прокате достигли свыше 900 млн рублей. Такого результата картина добилась спустя более трёх недель проката — военная драма вышла 25 сентября. Лента остаётся лидером в российских чартах, обгоняя «Дракулу» и «Лермонтова».

События фильма разворачиваются в 1944 году в Западной Белоруссии. Лента рассказывает историю недавно освобождённой от германских войск территории, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии.

Главные роли в «Августе» сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Никита Кологривый («Слово пацана»), Павел Табаков («Молодой человек») и Илья Исаев («Майор»). Режиссёрами выступили Илья Лебедев и Никита Высоцкий («Любовь Советского Союза»).