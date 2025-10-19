На кинофестивале представят фильм о ветеранах СВО из Бурятии

Фильм "Бурятия. История мужества" включен в конкурсную программу международного фестиваля спортивного кино "Krasnogorski", сообщает Telegram-канал правительства региона.

Документальный фильм из Бурятии посвящен ветеранам СВО и военнослужащим с тяжелыми ранениями и инвалидностью. Это герои, которые показывают настоящую силу духа и одерживают победы на спортивной арене.

"Krasnogorski" проводится с 2003 года. Это крупнейший спортивный киноконкурс в Восточной Европе и странах СНГ.

Президентом фестиваля является Ирина Роднина, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Государственной Думы.

В этом году на конкурс поступило более ста заявок, из которых в программу вошло около 80 российских и зарубежных фильмов.