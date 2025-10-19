Девять российских мультфильмов с отличными папами

19 октября отмечается праздник очень-очень важных людей в жизни ребёнка — День отца в России. Папы, редакция Тлум.Ру с превеликим удовольствием спешит поздравить вас с этим специальным днём! А ещё мы хотим поделиться подборкой хороших пап из российских мультфильмов и мультсериалов, и рассказать, какими бывают отцы, на которых хочется равняться.

№ 1: Папы Снежки, Маши, Алёнки и Алисы, «Сказочный патруль»

Не всем волшебницам из легендарной пятёрки повезло с родителями. Но папы Снежки, Маши, Алёнки и Алисы всегда готовы поддержать интересы своих дочерей, провести с ними время, попытаться понять их и стать к ним ближе. А это так важно и ценно!

Статус самых очаровательных и добрых героев детской анимации не зря часто отводят этому милому мультсериалу — «Кошечкам-Собачкам». И папы пушистых героев — самые добрые, нежные, понимающие и принимающие. Поддержка родителей — это так важно и здорово!

Дядя Лёша знает всех друзей своего сына и активно пытается разделить его интересы, а также делится своими. Он может казаться несуразным и чего-то не понимать, а его попытки быть с молодёжью на одной волне — странными. Но его искреннее старание выглядит очень мило.

№ 4: Папа Лис, цикл мультфильмов «Лисёнок»

Мудрый, терпеливый и ласковый — папа Лис идеальный родитель для своего малыша. Он приветлив и всегда помогает своему любознательному сыну в его делах, а также отвечает на все-все его вопросы.

Хоть папа Котя забывчив, рассеян и предпочитает сладости домашним делам, зато он очень добр. А ещё искренне любит свою семью и как умеет заботится о супруге и детях.

Папа Заяц из этого мультфильма — пример самопожертвования во имя семьи. Для Ушастика, Пушистика, Звонка, Прыгунка и Лапочки-дочки он готов идти сквозь тёмный лес и нести тяжёлый мешок, а потом возвращаться ещё раз, несмотря на дождь, чтобы детки точно не остались голодными. Ещё и остальных зверят в лесу угостит! Отзывчивый, готовый к жертвам, порой излишним, и абсолютно замечательный.

Игорь Селезнёв — папа, который относится к дочери не как к ребёнку. Он готов давать ей свободу, делиться разной информацией и поддерживать её интерес. А ещё профессор Селезнёв очень ценит время со своей дочерью и даже берёт её с собой в экспедицию, чтобы провести время вместе, несмотря на сложную научную работу.

Папа Барбоскин — трудоголик, который тратит много времени на работу. Но каждую свою свободную минуту он проводит с семьей, общаясь со своими детьми. Мы такое уважаем! № 9: Лягушонок, «Лягушонок ищет папу» Хоть Лягушонок сам ещё малыш, он прекрасно понимает, как это важно — когда большой заботится о маленьком. Поэтому он готов учить, играть и защищать Кузнечика, и неважно, что он не его родной сын.

Анимация позволяет показать огромное количество историй и подать пример не только детям, но и взрослым. Поздравляем всех пап, и искренне желаем вам создать и воплотить в жизнь самую лучшую историю отцовства.