Когда выйдет документальный фильм о Тиме Бертоне

Трейлер документального сериала «Тим Бёртон: Жизнь на грани» (Tim Burton: Life in the Line) обнародовала 18 октября 2025 года кинокомпания Wood Entertainment.

- Документальный фильм рассказывает о творческом наследии Тима Бёртона и его постоянно растущей плеяде неудачников и аутсайдеров, рисуя окончательный портрет режиссера через интервью с некоторыми из его коллег, включая Джонни Деппа, Вайнону Райдер, Хелену Бонэм Картер, Майкла Китона, Дэнни Эльфмана, Дженну Ортегу, Кристофа Вальца, Мию Васиковску и других, - сообщается в синопсисе.

«ИнтерМедиа» напоминает, что режиссёром 4-серийного фильма выступила Тара Вуд. В нем будут также представлены ранее не публиковавшиеся кадры, интервью и иллюстрации, охватывающие раннюю карьеру режиссёра в Disney, а также создание фильмов «Бэтмен» (1989), «Эдвард Руки-ножницы» (1990) и «Кошмар перед Рождеством» (1993), а также сериала «Уэнсдей» (2022 — настоящее время) и других.

После премьеры на кинофестивале Tribeca в июне 2024 года компания Wood Entertainment приобрела права на проект и представит его 23 октября – накануне Хэллоуина - на специальном сайте TimBurtonLifeintheLine.com.