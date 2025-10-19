Первый сценарий фильма по Sleeping Dogs уже готов

Звезда фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю заявил, что черновой вариант сценария фильма по игре Sleeping Dogs уже готов. Об этом актёр рассказал на своей странице в соцсети X.

Артист также выложил фотографии титульной страницы сценария и своей собаки. В ответе одному из пользователей он отметил, что студия Square Enix не понимает, насколько важна эта игра. Но Лю считает, что у него получится добиться экранизации.

В честь завершения работы над черновиком сценария «Sleeping Dogs», вот моя сонная собака. Студия Square Enix, кажется, не понимает, насколько важна эта игра. Но мы добьемся экранизации.

© Соцсети Симу Лю

Sleeping Dogs вышла в 2012 году и со временем стала культовой игрой: это гонконгский экшен в открытом мире, где большой упор сделан на рукопашные сражения, а не на перестрелки. По сюжету главный герой под прикрытием внедряется в банды. Ранее Симу Лю заявлял, что мечтает снять фильм по этой игре. В СМИ сообщали, что актёр сыграет главную роль и выступит продюсером картины.