Опубликован трейлер хоррора «Тихая ночь, смертельная ночь»

Компания Cineverse представила трейлер фильма ужасов «Тихая ночь, смертельная ночь». Премьера хоррора про Санту Клауса состоится 12 декабря.

Лента представляет собой ремейк одноимённого хоррора 1984 года. Главный герой — простой парень Билли, который в канун Рождества становится свидетелем убийства своих родителей от рук Санты. Трагедия сильно повлияла на психику героя, и теперь каждую зиму он надевает праздничный костюм, в котором будет устраивать расправу над своими жертвами.

Главные роли сыграли Роэн Кэмпбелл («Хэллоуин заканчивается»), Руби Модайн («Бесстыжие») и Марк Эчесон («Хроники Риддика»). Режиссёром хоррора выступил Майк П. Нельсон — автор фильма ужасов «Поворот не туда: Наследие».