Хоррор «Черный телефон 2» стартовал лучше первой части

По итогам первых выходных сборы фильма ужасов «Чёрный телефон 2» достигли $26,5 млн в США. Картина стала лидером местных чартов, обогнав «Трон: Арес» и «Везунчиков».

Лента стартовала лучше первой части, которая в 2021 году собрала за уикенд $23 млн. В мировом прокате сборы хоррора достигли $42 млн. Учитывая, что бюджет картины составил $30 млн, ей понадобиться собрать ещё около $120 млн, чтобы окупиться.

«Чёрный телефон» — экранизация рассказа Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Во втором фильме подросток Финн вновь сталкивается с похитителем детей. В этот раз ему предстоит спасти свою сестру Гвен от таинственного злоумышленника, ради чего он отправляется в заброшенный зимний детский лагерь. Роль главного маньяка в обеих частях сыграл знаменитый актёр Итан Хоук («Синистер»).