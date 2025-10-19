Рецензия на фильм «Везунчики»

Мило, трогательно и смешно.

Многие заговорили о «Везунчиках» из-за каста, в котором собрались народные любимцы. В фильме снялись харизматичный Сет Роген, блиставший в «Киностудии», и сам Киану Ривз — в этот раз в образе ангела.

Однако «Везунчики» — авторская работа Азиза Ансари, известного по «Паркам и зонам отдыха» и «Мастеру не на все руки». Именно он срежиссировал кино, написал сценарий, заманил звёзд и исполнил главную роль. Что получилось у Ансари? Пожалуй, самый душевный фильм года.

«Везунчики»: главное о фильме

«Везунчики»: где смотреть?

16 октября фильм вышел в мировой прокат. О неофициальных показах в России пока ничего неизвестно. Возможно, они начнутся через неделю. В онлайне фильм появится ориентировочно зимой.

Старые темы, но с оригинальной подачей

Ардж — несчастный индийский парень, который мечтал снимать крутые документалки и менять мир, но оказался никому не нужен. Теперь он чем только не занимается — собирает столы, доставляет продукты и вместо клиента стоит в очередях. Всё равно еле сводит концы с концами, ночует в старенькой машине и не видит в жизни смысла.

Всё меняется, когда ангел в исполнении Киану Ривза решает помочь Арджу. И меняет его местами с богачом. По плану Ардж должен осознать ценность своей настоящей жизни, но всё идёт не по плану.

Завязка «Везунчиков» – словно одно сплошное клише. Ребята с крыльями, что собираются на крышах, будто в «Городе ангелов». Обмен телами, как в классике вроде «Поменяться местами». Заезженный посыл о тяжёлой жизни рабочего класса. В другом случае штампы стали бы приговором. Однако при просмотре «Везунчиков» вспоминаешь: все истории давно рассказаны, новые ноты никак не придумают — но даже на привычном фундаменте можно построить нечто новое. Потому что талантливая подача порой важнее оригинальности.

Ансари рассказал историю как раз нестандартно. К примеру, все привыкли к бесконечно мудрым ангелам, но что, если сделать Киану Ривза небожителем низшего звена? Его специализация — СМС за рулём. Всё верно – персонаж просто сидит за водителем и не даёт переписываться, пока пафосные коллеги рассказывают об одном великом подвиге за другим. А ещё ангел завидует, мечтает о карьерном росте и удивляет неуклюжестью. Так скучный образ становится притягательным.

Подобные особенности раскиданы по всему сценарию. Режиссёр учит ценить свою жизнь, однако не обещает счастливую сказку — путь будет трудным и полным лишений. Призывает наслаждаться простыми вещами вроде клубники и наггетсов, но также говорит: иногда от них стоит навеки отказаться. Рассказывает о проблемах рабочих, однако не даёт героям волшебную пилюлю — если они долго идут к чему-то грандиозному, то могут и провалиться.

В итоге «Везунчики» выходят из категории привычных развлекательных фильмов. Они чуть глубже, мудрее и неоднозначнее. Вы не увидите стандартных злодеев и абсолютных добряков, не получите мораль в лоб и не ощутите привкус слащавости — зато на душе станет теплее.

Во многом история работает благодаря актёрскому трио Киану Ривз – Азиз Ансари – Сет Роген. Очевидно, что «Везунчики» не были для них просто работой, с которой нужно разобраться ради чека. Актёры действительно оценили сценарий, полюбили своих героев и на съёмках получали удовольствие. Именно в таком формате и рождается та самая «химия». Что бы троица ни делала в кадре — дурачилась, ссорилась или рыдала — чувствуешь искренность.

К финалу трудно сказать, чья роль понравилась сильнее. Из Ривза вышел, пожалуй, самый очаровательный ангел в кинематографе: бесконечно добрый, однако до жути наивный. Богач Сета Рогена мог бы стать местным антагонистом, но какой же он очаровательный — даже когда увольняет очередного бедолагу. Ардж в исполнении самого Азиза Ансари вообще душа фильма. Он меняет ипостаси, притворяется, творит добрые дела и нагло обманывает. И при любом раскладе отлично развлекает, доносит мысли, вызывает эмоции.

Если бы существовала награда за лучшее экранное трио, её без сомнений взяли бы герои «Везунчиков». Настолько они тёплые и трогательные.

«Везунчики»: стоит ли смотреть?

Смотреть «Везунчиков» — как закутываться в плед дождливым осенним вечером. Как выпивать горячий шоколад морозным зимним утром. Это очень уютный и согревающий фильм. Если чувствуете, что вам не хватает тепла, не пропустите приключения неуклюжего ангела и двух вроде бы обычных, но таких удивительных людей.

Оценка «Везунчиков» — 8 из 10

Понравилось