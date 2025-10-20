Перечислены лидеры российского проката за неделю

Военный триллер "Август" режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева вновь занял первую строчку в российском кинопрокате, собрав 144,2 млн рублей за выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за 16-19 октября.

© кадр из фильма «Август»

По сюжету фильма трое контрразведчиков "Смерш" устраняют немецкие разведывательно-диверсионные группы в лесах западной Белоруссии в августе 1944 года. Главные роли исполнили Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков.

Второе место в рейтинге заняла спортивная драма Артема Михалкова "Первый на Олимпе", собрав 89,8 млн рублей. Фильм рассказывает о становлении легенды советского гребного спорта - Юрии Тюкалове. Роли сыграли Глеб Калюжный, Андрей Смоляков, Артем Быстров и Елена Лядова.

Третью строчку занял российский анимационный фильм режиссера Дениса Чернова "Финник 2", собравший 73,5 млн рублей. По сюжету домовой Финник теряет способность быть невидимым для людей, из-за чего подвергает опасности домовых по всему миру. Чтобы снова стать невидимкой, главный герой отправится в путешествие на поиски волшебного посоха, который поможет все исправить. Главные роли исполнили Михаил Хрусталев, Вероника Макеева, Ида Галич, Слава Копейкин, Юрий Колокольников.