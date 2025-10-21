Появились новые постеры сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

HBO продолжает рекламировать сериал «Оно: Добро пожаловать в Дерри»: компания опубликовала ещё три свежих постера с персонажами шоу.

Новые постеры сериала

© HBO

© HBO

Действие шоу развернётся в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма. Сериал расскажет историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза.

Главные роли в сериале исполнили Джован Адепо («Ограды»), Крис Чок («Когда они нас увидят») и Тейлор Пейдж («Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Фоули»). Клоуна Пеннивайза вновь сыграл Билл Скарсгард. Шоураннером выступает Энди Мускетти, создатель оригинальной дилогии по Стивену Кингу.

Сериал стартует 26 октября на HBO Max.