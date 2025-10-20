«Встречи в Сибири»: стартует XXVII Международный фестиваль документального кино

В кинотеатре «Победа» пройдет XXVII Международный фестиваль документального кино «Встречи в Сибири». В этом году он посвящён 95-летию Западно-Сибирской студии кинохроники и впервые пройдет под именем основательницы — Эллы Давлетшиной

© Пресс-служба ЦКиО «Победа»

Программа фестиваля включает документальные фильмы со всего мира, дискуссионные площадки, образовательные лекции и масштабную ретроспективу, посвящённую истории Западно-Сибирской студии кинохроники. Отдельное внимание уделено студенческим работам: предусмотрен специальный день с форумами и мастерскими для молодых кинематографистов.

Фестиваль проходит под девизом «Документальное кино — память сердца». В основной конкурс вошли десять картин, три блока короткометражных фильмов и три блока студенческих работ. Организаторы отмечают, что каждая из лент предлагает новый взгляд на искусство документалистики и помогает зрителю задуматься о связи прошлого и настоящего.

Ретроспектива, приуроченная к юбилею студии кинохроники, представит редкие киножурналы и документальные фильмы, созданные в Новосибирске с 1930-х годов. Зрителей ждут встречи с режиссёрами и показ фильма Эллы Давлетшиной — основательницы фестиваля, чьё имя теперь носит это культурное событие.