Завершена работа над сценарием «Приключений старика Хоттабыча» с Бондарчуком

Работа над сценарием фильма Никиты Власова "Приключения старика Хоттабыча" с Федором Бондарчуком в главной роли завершена, сообщил в интервью ТАСС сценарист проекта Андрей Золотарев. По его словам, проект уже готов к съемкам.

"Из того, чем я могу поделиться - работа над фильмом "Приключения старика Хоттабыча". Мы закончили сценарий, сейчас занимаемся правками, мы уже готовы к съемкам", - отметил сценарист. Золотарев высоко оценил работу с режиссером картины.

"У нас невероятный режиссер Никита Власов. Я очень люблю, когда у режиссера много энергии. Никита как раз такой. Работать с ним одно удовольствие", - заключил сценарист.

Ранее на питчинге Фонда кино, который проходил в ТАСС, Бондарчук отметил, что картина не является ремейком, а представляет собой современное прочтение советского фильма и произведения Лазаря Лагина. По словам продюсера, права на экранизацию были приобретены два года назад. Для съемок ленты рассматриваются такие направления, как Москва, Саудовская Аравия, Иран, Марокко, Перу и Узбекистан.

По сюжету московский школьник Володя случайно вылавливает из Москвы-реки загадочную лампу, из которой появляется джинн Хоттабыч (Федор Бондарчук). Он обещает исполнить любые его желания, но каждое из них оборачивается неожиданными последствиями. Магия умножает, а не решает проблемы Володи. Школьник проникается проблемами джинна и оказывается в прошлом, где дочь Хоттабыча выходит замуж за нелюбимого человека. Пытаясь разрушить этот брак и освободить Хоттабыча, Володя и его друзья отправляются в приключение.

