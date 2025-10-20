Фильмы Никиты Михалкова к юбилею режиссера покажут по ТВ

21 октября российскому кинорежиссеру, сценаристу, актеру и кинопродюсеру Никите Михалкову исполняется 80 лет. На российских телеканалах к этой дате - программы, посвященные юбилею, фильмы о нем и его режиссерские, актерские и продюсерские работы. Так, в честь юбилея народного артиста телеканал "Пятница!" с 20-23 октября покажет три режиссерские работы Михалкова и один из лучших фильмов времен оттепели "Я шагаю по Москве", в котором 18-летний Никита исполнил главную роль. Все фильмы будут выходить в полночь без рекламы.

20 октября - в эфире фильм "Спокойный день в конце войны", 1970 год.

Короткометражный фильм, дипломная режиссерская работа Никиты Михалкова по мотивам повести Рустама Ибрагимбекова "Спокойный день".

1944 год. Фронт уходил к западным границам. Для этих мест война уже закончилась, но мирная жизнь еще не началась. Солдат из под Вологды Андрей Комаров и казахская девушка Адалат дожидаются транспорта. В церкви они обнаруживают картины. Это событие радует и сближает героев, но внезапно появляются немцы.

В ролях: Сергей Никоненко, Наталья Аринбасарова, Александр Кайдановский и другие.

21 октября - "Я шагаю по Москве", 1963 год.

Режиссер Георгий Данелия, сценарий Геннадий Шпаликов.

В кино Михалков начал сниматься с 14 лет, но широкую популярность получил в 18 лет после выхода фильма "Я шагаю по Москве", где он исполнил главную роль и спел одноименную песню. Лирическая комедия повествует о приключениях сибиряка Володи в центре красивой летней Москвы. Считается одним из лучших фильмов времен оттепели.

Премьера состоялась на 17-м Каннском международном кинофестивале в 1964 году.

В ролях: Никита Михалков, Алексей Локтев, Галина Польских, Евгений Стеблов, Ирина Мирошниченко и другие.

Бенефис Олега Табакова в экранизации вечной классики. Двухсерийный фильм по мотивам романа Гончарова "Обломов". Помещик проводит жизнь на диване, рефлексируя о вечном.

В ролях: Олег Табаков, Юрий Богатырев, Андрей Попов, Елена Соловей, Авангард Леонтьев, Глеб Стриженов, Александр Калягин и другие.

23 октября - "Без свидетелей", 1983 год.

Психологическая драма по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой "Беседа без свидетеля". История двух людей, некогда любивших друг друга. Камерное экспериментальное кино, в котором сюжет разворачивается в замкнутом пространстве. Фильм получил приз ФИПРЕССИ на Московском Международном кинофестивале в Москве в 1983 году.

В ролях: Ирина Купченко, Михаил Ульянов.