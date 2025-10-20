Сцены сказочного фильма «Чудо-юдо» сняли на площадке кинопарка «Москино»

В кинопарке «Москино» прошли съемки сцен сказочного фильма «Чудо-юдо». Картина расскажет историю дочери могущественных волшебников Болотницы и Черногора Отраде.

© Фото со съемок проекта «Чудо-Юдо»

В день совершеннолетия девушка узнает, что лишена магической силы, которая должна была перейти к ней по наследству от родителей. Чтобы вернуть волшебство, Отраде необходимо за короткий срок найти возлюбленного в мире людей и выйти за него замуж. Вместе с девушкой на поиски мужа отправляется ее таинственный друг Чудо-юдо, который может превратиться в кого угодно: в птицу, зверя и даже прекрасного принца.

Сцены свадьбы Отрады с ее избранником снимали на площадке «Соборная площадь Москвы», где воссозданы фрагмент колокольни Ивана Великого, Грановитая палата, Архангельский собор и другие памятники русской архитектуры, расположенные на территории Московского Кремля.

Наталья Смирнова, исполнительный продюсер фильма, рассказала, что работа в кинопарке оставила позитивные впечатления. Она отметила, что атмосфера площадки вдохновляет и помогает сразу погрузиться в творческий процесс.

В кинопарке «Москино» многие площадки подходят для съемок сказок и картин в жанре фэнтези. Над такими фильмами удобно работать в «Глухой деревне», «Аэропорту Юрово» или на «Витебском вокзале». Для создания необходимого антуража на любой площадке можно поменять декорации, а удобное расположение зданий позволяет выбирать лучший ракурс.

Фильм «Чудо-юдо» — это новая оригинальная история, а не адаптация существующей сказки. Создатели картины ранее работали над такими проектами, как «Конек-горбунок», «По щучьему велению», «Огниво» и «Горыныч», передает сайт мэра Москвы.

За год с открытия в сентябре прошлого года кинопарк «Москино» посетили более 500 тысяч человек — среди них россияне и иностранные гости. Кинокластер стал настоящей туристической достопримечательностью России.