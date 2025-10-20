Триллер «Клинер» с Дейзи Ридли покажет СТС

Российская телевизионная премьера фильма «Клинер» (Cleaner) состоится на СТС 21 октября 2025 года. «ИнтерМедиа» напоминает, что Главные роли в экшн-триллере режиссера Мартина Кэмпбелла исполнили Дейзи Ридли, Таз Скайлар и Клайв Оуэн, а также снялись Рэй Фиарон, Руфус Джонс, Ли Бордман, Ричард Хоуп, Стелла Стокер, Аки Котабе и др.

По сюжету группа эко-активистов радикалов захватывает 300 заложников на роскошной вечеринке в небоскребе в Лондоне, чтобы вывести на чистую воду коррумпированную верхушку энергетической компании. Но в их рядах находится настоящий безумец: в его планах - уничтожить заложников в качестве манифеста анархии. Только хрупкая девушка Джоуи (Ридли), оказавшаяся по ту сторону окон неприступного небоскреба - в прошлом спецназовец, а ныне - простая мойщица окон - может спасти людей от гибели.

В российский прокат «Клинер» вышел в феврале.