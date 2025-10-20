Лукашенко предложил России вместе снять сериал про Ли Харви Освальда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Республики Мордовия Артемом Здуновым предложил профинансировать фильм про Ли Харви Освальда, который, как считается, убил президента США Джона Кеннеди.

"Знаю, что есть замысел снять, по-моему, многосерийный фильм про Освальда. Были бы в этом очень заинтересованы и могли бы предоставить свои услуги, площадку и заняться поиском финансирования этого, уверен, интереснейшего фильма", - сказал президент.

Лукашенко добавил, что считает Освальда убийцей Кеннеди.

"Эта тема в США нынешним президентом Дональдом Трампом активно поднималась, если вовремя снимем этот фильм, будет к месту, актуальным будет фильм", - подчеркнул белорусский лидер.

Согласно данным из открытых источников, Освальд проживал в Минске с января 1960-го по май 1962 года и работал токарем на заводе. В белорусской столице он женился на фармацевте Марине Прусаковой, в феврале 1962 года у пары родилась дочь по имени Джун.

Кеннеди был смертельно ранен выстрелом из винтовки 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас), когда ехал вместе со своей женой Жаклин в президентском лимузине.