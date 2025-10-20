Объявлен фильм закрытия 35-го Международного фестиваля «Послание к человеку»

35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» объявил фильм закрытия. Как рассказала «Газете.Ru» пресс-служба смотра, фестиваль в Санкт-Петербурге закроет фильм Оливера Лаше «Сират» — обладатель Приза жюри Каннского кинофестиваля.

Главный герой фильма Луис вместе с сыном отправляется в Марокко на поиски дочери, пропавшей на вечеринке в пустыне.

«Это кино высокой интенсивности говорит о единении‚ участии‚ сострадании и предлагает зрителям убедительную метафору положения человека в сегодняшнем мире», — рассказывают организаторы.

Для галисийского режиссера Оливера Лаше проект стал четвертой режиссерской работой, успешно представленной в Каннах. До этого его фильм «Все вы капитаны» получил приз ФИПРЕССИ каннского Двухнедельника режиссеров «Все вы капитаны», картина «Мимозы» удостоилась Гран-при Недели критики, а картина «И придет огонь» — приза жюри «Особый взгляд».

Показы фильма состоятся 24 октября в 16:00 в кинотеатре «Аврора» и 25 октября в 20:30 в Большом зале киноцентра «Дом кино».

Торжественная церемония закрытия 35-го МКФ «Послание к человеку» пройдет 24 октября на Новой сцене Александринского театра. Победителям конкурсных программ фестиваля вручат девять наград, включая главный приз – Гран-при «Золотой Кентавр» за лучший фильм.

В основу творческого решения церемонии лег образ осеннего Санкт-Петербурга, режиссером-постановщиком церемонии закрытия выступил режиссер фильмов «Ада» и «Особенности национальной больницы» Станислав Светлов, автором оригинального видеоарта – видеохудожник и VJ Юрий Элик. Одним из ведущих вечера станет директор Александринского театра, продюсер Александр Малич. На мероприятии выступят актриса Юлия Пересильд и инструментальная группа «Мандрагора» под руководством Владимира Корниенко.

35-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку» открылся 17 октября показом российской премьеры картины Вернера Херцога «Слоны-призраки».