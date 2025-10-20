В России выйдет фильм «Два мира, одно желание» с Ханде Эрчел

27 ноября в РФ выходит турецкая романтическая комедия "Два мира, одно желание". Главную роль в проекте исполнила Ханде Эрчел ("Постучись в мою дверь").

В центре сюжета - история Бильге и Джан. Они познакомились в больнице, куда попали еще детьми в канун новогодней ночи 1998 года. Спустя годы судьба снова сводит их пути, которые успели разойтись в разных направлениях. И та самая связь, возникшая между ними в новогоднюю ночь, на этот раз пройдет через серьезные испытания.

Ханде Эрчел также стала идейным вдохновителем картины, сценарий к которой адаптировал Эльчин Муслу.

Помимо Эрчел, роли в проекте исполнили Метин Акдюльгер ("Великолепный век. История Кёсем") Хусейн Авни Даньял ("Черная жемчужина") и Идиль Фырат ("Клуб неудачников").