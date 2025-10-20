Рецензия на фильм «Черный телефон 2»

Итан Хоук всё ещё невероятен.

«Чёрный телефон» был замечательным мистическим триллером — во многом благодаря концепции. Серийный убийца похищает ребёнка и запирает в комнате с дисковым телефоном. Он давно отключен, но до жертвы дозваниваются покойники, убитые маньяком ранее. Они были в тех же обстоятельствах и пытались сбежать, а теперь дают советы.

Бойкий ребёнок в плену, союзники с того света, завораживающий садист в исполнении Итана Хоука — этого хватило, чтобы «Чёрный телефон» стал хитом. Однако к факту работы над продолжением были вопросы. Кино полюбили за идею, но повторять её странно, а новая основа может и не увлечь.

Опасения частично оправдались. Продолжение по-прежнему цепляет напряжением и блестящим Итаном Хоуком, однако в плане сюжета творится абсолютный бардак.

«Чёрный телефон 2»: главное о фильме

Название: «Чёрный телефон 2» (Black Phone 2).

Режиссёр: Скотт Дерриксон.

Актёры: Мэйсон Темз, Итан Хоук, Мадлен Макгроу и другие.

Дата выхода: 17 октября 2025 года.

Жанр: ужасы.

Страна: США, Канада.

«Чёрный телефон 2»: где смотреть?

17 октября фильм вышел в мировой прокат. Неофициальные показы в российских кинотеатрах стартуют 23 октября. В онлайне фильм появится ориентировочно зимой.

Маньяк по-прежнему хорош, но сюжетные дыры всё портят

С событий первого фильма прошло четыре года. Маньяк умер, жизнь продолжается, а дети окрепли, хотя прошлое настойчиво их преследует. Покойники всё ещё названивают Финну, а Гвен до сих пор видит вещие и пугающие сны. В одном девочку навещает мёртвая мама и намекает на неразрешённую трагедию в отдалённом лагере.

Естественно, дети тут же отправляются в лагерь и встревают в неприятности. Дело даже не в смертях, которые нужно расследовать. Беда в маньяке из прошлого фильма: раз его жертвы прорывались в реальность с того света, то и он может.

Оригинальный «Чёрный телефон» основан на рассказе Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Вероятно, именно поэтому история вышла цельной и следовала своим же правилам. Увы, продолжение Хилл не написал. Говорят, он участвовал в создании второй части и вообще пришёл к продюсерам с синопсисом, но очень сомневаюсь, что писатель всерьёз работал над сценарием. Потому что белые нитки, чтобы сшить разрозненные идеи, режиссёр точно закупал оптом.

Во вступлении зрителю объясняют правила мира. Ага, убийца в маске может звонить героям по чёрному телефону. Ага, он легко врывается в сны Гвен и вредит ей в стиле старины Фредди — если рубанёт топором в иллюзии, то и в реальности откроется рана. Этих идей вполне достаточно, чтобы построить крепкую историю, однако режиссёр кадр за кадром всё сильнее повышает ставки. Увы, делает это так странно, что назревают вопросы: «Что и почему сейчас происходит?»

Привыкли к ограничениям маньяка? Однажды он скажет: «Вообще-то, я и в реальности могу всех порубить». Устали, что Гвен постоянно бьют? Не переживайте, скоро она обретёт суперсилу. Считаете злодея несокрушимым? Зря, у него найдутся свои крестражи. Беда в том, что сценарист либо не объясняет новые правила, либо делает это катастрофически лениво. Вот сюжет и скатывается в муть, чушь и компот.

Другая проблема — слишком уж неторопливый темп. Если оригинал цеплял мгновенно, то продолжение только начинается минут через 40. Потому что в сюжет ввели уйму второстепенных персонажей, которые за 1,5 часа не делают ничего значимого. Потому что драма скатывается в «Санта-Барбару», где герои, оказывается, с детства связаны с маньяком. Потому что Финн и Гвен всё время внутренне страдают и даже в момент большой беды неловко обсуждают чувства.

Здорово, что продолжение раскрыло предысторию убийцы, вернуло старых героев и в плане мифологии подготовило почву для большой франшизы. Просто из-за сомнительного сценария кино зачастую вызывает непонимание и скуку.

Удивительно, но минусы не делают фильм провальным. Всё же садист в исполнении Итана Хоука на месте и традиционно захватывает внимание. Убийца добавляет напряжения, даже если не появляется в кадре. Он толкает пугающие речи, генерирует уместные скримеры, кажется незримой угрозой, что обволакивает героев. Чего говорить о моментах, когда негодяй берётся за дело — на них вы не раз испуганно вздрогнете.

Злодеяния плохо вписываются в сценарий, однако Итан Хоук всё равно становится магнитом. Его образ, речи, жуткая мораль и даже клишированные поступки в духе «я отпущу жертву, а затем побегу за ней с топором» кажутся крутыми. Настолько, что о времени, потраченном на просмотр, не жалеешь. Ради одного Итана Хоука «Чёрный телефон 2» заслужил право на жизнь. И только ради него хочется, чтобы франшиза вернулась снова — желательно с хорошей историей.

«Чёрный телефон 2»: стоит ли смотреть?

У фильма полно минусов: он неторопливый, нелогичный и будто бы наспех придуманный. Но когда маньяк в исполнении Итана Хоука толкает жуткую речь, хватает топор и начинает бесчинства, обо всех проблемах забываешь. Ради такого злодея «Чёрный телефон 2» всё же стоит посмотреть.

Оценка фильма «Чёрный телефон 2» — 6 из 10

Понравилось

У злодея шикарный образ.

Итан Хоук великолепен.

Не понравилось