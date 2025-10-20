Начался второй сезон сериала «Постучись в мою дверь в Москве»

20 октября состоялась премьера второго сезона сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Для просмотра доступны первые два эпизода в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier — серии будут выходить еженедельно с понедельника по среду.

События второго сезона разворачиваются спустя месяц после финала первого. Саша Гордеева возвращается в компанию «Стиллард» и пытается начать всё заново, несмотря на предательство Градского. Он же намерен доказать, что готов на всё ради любви. Дополнительную интригу добавит бабушка Саши, решившая вмешаться в отношения героев из-за семейной тайны.

В продолжении роль Сергея Градского исполнил Кирилл Дыцевич, который заменил Никиту Волкова. Сашу Гордееву же вновь воплотит Лиана Гриба. Авторы обещают удивить даже фанатов оригинального турецкого сериала сюжетными поворотами, которые адаптировали для российской аудитории.