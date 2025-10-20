Расписание выхода сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»

Уже 27 октября состоится премьера сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Предыстория культовой дилогии хорроров расскажет историю жителей города Дерри в штате Мэн, которые страдают от таинственного монстра Пеннивайза. События шоу развернутся в 1962 году, за 27 лет до событий оригинального фильма.

В первый сезон проекта войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 22 декабря.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 27 октября
  • 2-я серия 3 ноября
  • 3-я серия 10 ноября
  • 4-я серия 17 ноября
  • 5-я серия 24 ноября
  • 6-я серия 1 декабря
  • 7-я серия 8 декабря
  • 8-я серия 15 декабря
  • 9-я серия 22 декабря