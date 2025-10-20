Вышел трейлер фильма «Красавица» с Юлией Пересильд

Появился тизер-трейлер драмы "Красавица" с Юлией Пересильд в главной роли ("Вызов"). Картина выходит в России 19 февраля 2026 года.

Фильм рассказывает основанную на реальных событиях историю о том, как сотрудники Ленинградского зоосада спасали животных в первую блокадную зиму 1941 года.

Режиссер фильма Антон Богданов ("Огонь") рассказал, что команда стремилась сохранить историческую достоверность как на уровне сценария, так и во время съемок. По его словам, большую работу они провели совместно с Ленинградским зоопарком, Музеем обороны и блокады Ленинграда и консультантами-историками.

Кроме Пересильд в фильме снялись Слава Копейкин ("Слово пацана. Кровь на асфальте"), Стася Милославская ("Огонь"), Виктор Сухоруков (дилогия "Брат"), Иван Добронравов ("Этерна"), Владимир Афанасьев ("Мажор в Сочи") и другие.