«Душегубы: 1989»: расписание второго сезона сериала про убийц в СССР

Расписание выхода второго сезона сериала «Душегубы: 1989» про убийц в СССР

20 октября стартовал второй сезон криминального сериала «Душегубы». В основу продолжения легла история двух серийных убийц — Николая Джумангалиева и Александра Скрынника, орудовавших в Советском Союзе в середине 1980-х. На домашней вечеринке Николай Самойлов убивает женщину. Гости сразу вызывают милицию, но убийце удаётся бежать. Московскому следователю Максиму Ковальскому удаётся вычислить его местонахождение: Самойлова арестовывают, а столичный оперативник доказывает, что это и есть тот самый маньяк, которого они искали последние годы и на счету которого уже семь жертв.

Во второй сезон проекта войдёт десять эпизодов — их будут выпускать по понедельникам в онлайн-кинотеатре «Амедиатека». Финал состоится в субботу, 1 ноября.

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 20 октября
  • 2-я серия 20 октября
  • 3-я серия 20 октября
  • 4-я серия 20 октября
  • 5-я серия 27 октября
  • 6-я серия 27 октября
  • 7-я серия 27 октября
  • 8-я серия 27 октября
  • 9-я серия 1 ноября
  • 10-я серия 1 ноября