К участию в фестивале «Лучезарный Ангел» допущены 162 киноленты

XXII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел» пройдет в кинотеатре «Поклонка» Музея Победы с 31 октября по 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия.

На кинофестиваль были заявлены 465 фильмов из 16 стран мира, из которых к участию в кинопоказах были допущены 162 киноленты.

В 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, зрители смогут не только насладиться конкурсными и внеконкурсными фильмами, но и поучаствовать в круглых столах и дискуссионных клубах, таких как «Человек на своем месте» и «Герои нашего времени». Эти мероприятия будут посвящены вопросам нравственного и патриотического воспитания молодежи и влияния культурного контекста на ее формирование.

Также в рамках киноинтенсива «Учимся смотреть кино: Лаборатория юного зрителя» подростки смогут освоить навыки анализа фильмов, понимать их смысл и писать короткие рецензии на просмотренное кино.

По традиции для детей и взрослых будет предложена ретроспективная программа показов «Золотая коллекция «Лучезарного Ангела». Также в рамках мероприятия обсудят актуальные современные события, важные вехи в истории, культуре и искусстве нашей страны.