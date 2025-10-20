Ученые обновили топ-10 самых страшных фильмов

Топ-10 самых страшных фильмов по мнению ученых — лидирует «Синистер»
Британский проект «Наука о страшном» обновил список самых страшных фильмов. Учёные определяли лидеров рейтинга по сердцебиению зрителей — они приглашали людей на сеансы и измеряли показатели на пульсометре.
Первая пятёрка осталась прежней с 2023 года, а вот продолжение «Улыбки» опередило первую часть и вышла на седьмое место. Другие новые хорроры, видимо, зрителей впечатлили не так сильно, как фильмы начала XXI века.
Топ-10 самых страшных хорроров в истории
- «Синистер».
- «Астрал: Онлайн».
- «Паранормальные явления. Скинамаринк».
- «Астрал».
- «Заклятие».
- «Реинкарнация».
- «Улыбка 2».
- «Улыбка».
- «Шесть демонов Эмили Роуз».
- «Два, три, демон, приди!»