Топ-15 самых ярких мультфильмов 2025 года

2025 год еще не завершился, а уже подарил поклонникам анимации несколько «самых-самых». Самым кассовым мультфильмом в истории стал китайский «Нэчжа побеждает Царя драконов», а список самых популярных проектов Netflix возглавили «Кей-поп-охотницы на демонов». До конца года выйдет еще несколько потенциальных анимационных хитов — например, вторая часть «Зверополиса». «Лента.ру» публикует топ-15 лучших мультфильмов 2025 года и рассказывает, выхода каких картин стоит ждать. В подборке — анимационная комедия о команде злодеев, новая история о синих гномах-смурфах и возвращение Спанч Боба.

© Lenta.ru

«Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза»

Страна: США, Япония

Оригинальное название: Batman Ninja vs. Yakuza League

Жанр: фантастика, боевик, супергероика

Режиссеры: Дзюнпэй Мидзусаки и Синдзи Такаги

Длительность: 1 час 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.3 и 6.2

Японский взгляд на жизнь одного из самых известных супергероев студии DC. Сиквел мультфильма «Бэтмен-ниндзя», вышедшего в 2018 году.

Бэтмен покидает феодальную Японию и возвращается в свою родную эпоху. Только вот за время, которое Брюс Уэйн повел в чужом мире, его собственный мир претерпел существенные изменения. В новой реальности нет Лиги справедливости, Япония буквально взмыла в небеса, а Готэм страдает от постоянных налетов жестоких бандитов-якудза.

Бэтмен и его верный напарник Робин отправляются на парящий остров, чтобы разобраться в происходящем. Они быстро понимают, что на стороне японской мафии сражаются бывшие товарищи Уэйна — в том числе легендарный Человек из стали.

«Догмен: Пушистая справедливость»

Страна: США

Оригинальное название: Dog Man

Жанр: фантастика, комедийный боевик

Режиссер: Питер Хастингс

Длительность: 1 час 29 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.3

Необычная и очень забавная комедия о приключениях собаки-супергероя Это новый проект Питера Хастингса, который писал сценарии для мультсериалов по «Кунг-фу Панде», «Пинки и Брейну» и «Черному плащу».

Храбрый полицейский Найт и его преданный пес Грег попадают в ловушку коварного кота Пити. Они пытаются обезвредить бомбу, но попадают в эпицентр взрыва. Врачам удается спасти Найта и Грега, только объединив их тела. Так на свет появляется Догмен — существо-гибрид с телом полицейского и головой пса. Несмотря на странный внешний вид, новоиспеченный герой продолжает защищать родной город от жутких планов кота Пити.

«Зверопоезд»

Страна: Франция, США

Оригинальное название: Falcon Express

Жанр: приключенческая комедия

Режиссеры: Бенуа Даффи и Жан-Кристиан Тасси

Длительность: 1 час 26 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.5

Захватывающая приключенческая комедия, действие которой разворачивается внутри несущегося на всех парах поезда. Сюжет чем-то напоминает хитовый «Зверополис» — ради общего блага обаятельный мошенник объединяет силы с сотрудником полиции.

Сообразительный енот-воришка по имени Сокол планирует провернуть очередную мошенническую схему. Однако безобидная афера оборачивается настоящей катастрофой — барсук Ханс решает угнать целый поезд, разгоняет состав до бешеной скорости и берет в заложники всех его пушистых пассажиров.

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Сокол решается на отчаянный шаг. Он освобождает суровую полицейскую овчарку Рекса и становится его невольным напарником. Теперь от действий Сокола и Рекса зависят жизни всех пассажиров «зверопоезда».

«Каяра. Путь судьбы»

Страна: Перу, Испания

Оригинальное название: Kayara

Жанр: приключения

Режиссеры: Сесар Селада и Дирк Хампел

Длительность: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5.5 и 5.4

Красивый мультфильм с понятным посылом. Главная фишка картины — уникальный перуанский колорит.

Шестнадцатилетняя Каяра из влиятельной Империи инков с раннего детства мечтает статью частью отряда часки — элитной группы, которая доставляет самые важные вести во все уголки страны. Правда, мечте девушки не суждено исполниться — традиционно в состав часки входят только юноши.

Смелая Каяра не готова отступать. Она бросает вызов предрассудкам прошлого и отправляется в опасное путешествие по землям, окружающим древний город Мачу-Пикчу. Девушка даже не догадывается, что совсем скоро от ее поступков будет зависеть судьба всех инков.

«Кей-поп-охотницы на демонов»

Страна: США

Оригинальное название: KPop Demon Hunters

Жанр: фэнтези, мюзикл, комедийный боевик

Режиссеры: Крис Аппельханс и Мэгги Кан

Длительность: 1 час 35 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.6

Главный нетфликсовский хит 2025 года. Песни из этого анимационного мюзикла возглавили главные международные чарты США (в том числе Billboard Hot 100).

Участницы женской кей-поп-группы Huntrix — настоящие звезды. Они дают огромные стадионные концерты, выпускают хит за хитом… А еще сражаются с демонами. Оказывается, что волшебные голоса певиц создают завесу, которая не пускает темные силы в мир людей. Карьера Huntrix набирает обороты, и девушки готовятся к окончательной победе над злом.

Но все меняется, когда возникший из ниоткуда бойз-бэнд Saja Boys начинает переманивать поклонников Huntrix. Охотницы на демонов быстро понимают, что под маской миловидных парней-музыкантов скрываются их злейшие враги.

«Кроссы»

Страна: США, Индия, Великобритания

Оригинальное название: Sneaks

Жанр: приключенческая комедия

Режиссеры: Роб Эдвардс и Кристофер Дженкинс

Длительность: 1 час 33 минуты

Рейтинг «Фильм.ру» и IMDb: 6.1 и 3.8

Драйвовая история с максимально необычными главными героями. В центре истории — антропоморфные кроссовки, которые путешествуют по улицам Нью-Йорка.

Тай и Максин — пара элитных дизайнерских кроссовок и, по совместительству, родные брат и сестра. Всю свою недолгую жизнь они провели в обувной коробке, но внезапно судьба подарила им шанс на полноценную жизнь. Пару выиграл старшеклассник-баскетболист Эдсон. Максин очень рада предстоящему тест-драйву на ближайшей игре, а вот Тай не хочет лишний раз вылезать из коробки.

Все меняется, когда фанат дизайнерской обуви по имени Коллекционер похищает Максин. Тай объединяет силы с одиноким уличным кроссовком Джей-Би и отправляется на поиски сестры.

«Ночь в зоопарке»

Страна: Канада, Бельгия, Франция

Оригинальное название: Night of the Zoopocalypse

Жанр: фэнтези, приключенческая комедия

Режиссеры: Рикардо Кертис и Родриго Перес-Кастро

Длительность: 1 час 31 минута

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.5 и 6.0

Сюрреалистичный мультфильм на стыке комедии и безобидного ужастика. Команда зверей, живущих в зоопарке, пытается остановить полномасштабный апокалипсис. Необычный визуал и цепляющий дизайн главных героев.

Все началось, когда белый кролик проглотил кусочек метеорита и заразился странным инопланетным вирусом. Теперь новоиспеченный злодей планирует захватить власть в зоопарке и превратить всех местных обитателей в жутких гибридов. Созданию мутантов и распространению болезни противостоит разношерстная команда: пума, волчица, капибара, страус и горный лев.

Мировой прокат этого фильма стартовал осенью 2024 года, однако до российских кинотеатров «Ночь в зоопарке» добралась только к началу 2025-го.

«Нэчжа побеждает Царя драконов»

Страна: Китай

Оригинальное название: Ne zha zhi mo tong nao hai

Жанр: фэнтези, боевик, комедия

Режиссер: Ян Юй

Длительность: 2 часа 24 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.0

Самый кассовый анимационный фильм в истории — история маленького мальчика-демона, который пытается победить собственное темное начало.

В первой части мультфильма огненный демон Нэчжа подружился с принцем драконьего народа Ао Бином и с его помощью смог сохранить собственную жизнь. В продолжении картины спасать придется уже Ао Бина — юноша пожертвовал своей физической оболочкой, чтобы защитить древний город Чэньтангуань.

Нэчже и его лучшему другу, которые теперь делят одно тело на двоих, придется пройти опасные испытания — только так царевич сможет возродиться в реальном мире. Ситуация осложняется тем, что отец Ао Бина, могущественный Царь драконов, планирует новую атаку на Чэньтангуань.

Страна: США

Оригинальное название: The Bad Guys 2

Жанр: криминальная комедия, приключенческий боевик, детектив

Режиссеры: Пьер Перифел и Джейпи Санс

Длительность: 1 час 44 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.0

Продолжение забавной истории о группе друзей-бандитов, которые оказываются куда добрее, чем пытались казаться.

Оказавшись на свободе, «Плохие парни» пытаются приспособиться к жизни в обществе. Обаятельный карманник Волк, ранимый мастер маскировки Акула, агрессивный силач Пиранья и сообразительная хакер Тарантула безуспешно занимаются поиском обычной работы. А вот саркастичный Змей практически не общается с остальными членами банды — кажется, у него появились свои секреты и дела.

Когда спокойная жизнь кажется максимально близкой, «Плохим парням» приходится вновь вернуться в криминальный мир. Их ждет последнее, самое опасное задание.

«Смурфики в кино»

Страна: США, Бельгия, Италия

Оригинальное название: Smurfs

Жанр: фэнтези, приключенческая комедия, мюзикл

Режиссер: Крис Миллер

Длительность: 1 час 32 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5.5 и 4.3

Перезапуск сказочной франшизы о маленьких синих человечках, живущих в волшебной деревне в лесу. Все ключевые персонажи на месте — в мультфильме есть и Папа Смурф, и Смурфетта (в оригинале она говорит голосом певицы Рианны), и даже главный враг смурфиков — злой волшебник Гаргамель.

Жизнь в деревне смурфиков идет своим чередом. Только один смурфик по имени Безымянный очень сильно переживает. Дело в том, что у всех вокруг есть особый талант, а вот у Безымянного отыскать свое призвание не получается. Все меняется, когда смурфик находит говорящую волшебную книгу по имени Джонти. Книга наделяет Безымянного умением колдовать, а еще привлекает внимание колдуна Разамеля, брата Гаргамеля. Злобный Разамель похищает Папу Смурфа, и остальные смурфики во главе со Смурфеттой отправляются его спасать.

«Стерилизован»

Страна: США, Бразилия

Оригинальное название: Fixed

Жанр: приключенческая комедия

Режиссер: Геннадий Тартаковский

Длительность: 1 час 27 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.1 и 5.2

Анимационная романтическая комедия, рассчитанная исключительно на взрослую аудиторию. Приключения озабоченного пса, которого вот-вот кастрируют. Режиссер и автор идеи — Геннадий Тартаковский, создавший «Самурая Джека», «Первобытного» и «Монстров на каникулах».

Пес по кличке Булл живет прекрасной жизнью любимого питомца. У него есть верные друзья, а по соседству живет просто шикарная выставочная борзая Хани. А еще Булл обожает приставать ко всему, что его окружает. После того, как он слишком интенсивно заигрывает с ногой бабушки, хозяева решаются на крайние меры.

Понимая, что вскоре его ждет кастрация, Булл сбегает из дома и отправляется в последнее шумное приключение. Следом за Буллом отправляются и его мохнатые друзья — Рокко, Фетч и Лаки.

«Тайна зубных фей»

Страна: США

Оригинальное название: A Tooth Fairy Tale

Жанр: фэнтези, приключения

Режиссер: Майкл Джонсон

Длительность: 1 час 30 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.2

Добрая история о дружбе, которая чем-то напоминает диснеевских «Фей». Причем набор персонажей здесь разнообразнее, а география сказочной реальности — куда шире.

Фей-подросток по имени Ван решает наконец-то вырваться за пределы своего волшебного королевства и исследовать окружающий мир. Во время своих странствий он встречает новых друзей: талантливую гоблина-ученую по имени Джемма и обаятельного тролля Рупи.

Миниатюрным магическим созданиям из разных кланов приходится объединить свои силы, чтобы защитить мир от самой опасной угрозы — нашествия злых пауков.

«Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

Страна: Великобритания

Оригинальное название: Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Жанр: приключенческая комедия, фантастика

Режиссеры: Мерлин Кроссингэм и Ник Парк

Длительность: 1 час 22 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.5

Новая часть приключений рассеянного ученого Уоллеса и его умного пса Громита. Легендарный пластилиновый дуэт вернулся на большие экраны спустя двадцать лет — предыдущий полнометражный мультфильм о Уоллесе и Громите («Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня») вышел в 2005 году.

Громит подозревает, что Уоллес стал слишком сильно полагаться на свои эксцентричные изобретения. Ситуация накаляется, когда ученый создает свое новое творение — «умного гнома», который быстро обретает собственное сознание.

Новых «Уоллеса и Громита» показали в эфире телеканала «Би-би-си» в декабре 2024 года, а в начале 2025-го проект появился на Netflix. «Самая дикая месть» претендовала на «Оскар-2025», но киноакадемия выбрала латвийский мультфильм «Поток».

«Хищник: Убийца убийц»

Страна: США

Оригинальное название: Predator: Killer of Killers

Жанр: научная фантастика, боевик, ужасы

Режиссеры: Дэн Трахтенберг и Мичо Рутейр

Длительность: 1 час 25 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.5

Новая часть культовой сайфайной франшизы и первый полнометражный мультфильм о представителях инопланетной расы яутжа (они же «хищники»). Недетская жестокость и эффектные сцены сражений.

«Убийца убийц» — это анимационная антология, в которой один из лучших охотников во вселенной путешествует по Земле разных эпох. География мультфильма поражает разнообразием: в IX веке хищник нападает на храбрую предводительницу викингов, в XVII — на неуловимого ниндзя, а в XX — на талантливого летчика времен Второй мировой войны.

«Элио»

Страна: США

Оригинальное название: Elio

Жанр: научная фантастика, приключенческая комедия

Режиссеры: Эдриан Молина, Мадлен Шарафьян и Доми Ши

Длительность: 1 час 38 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.7

Новый мультфильм от легендарной студии Pixar и просто очень красочный научно-фантастический проект. Маленький мальчик становится первым землянином, установившим контакт с инопланетянами.

Одиннадцатилетний Элио Солис рано потерял родителей. Сейчас он живет вместе со своей тетей Ольгой, которая работает на базе ВВС США. Однажды фантазер Элио попадает на работу к своей тете и решает ответить на космическое послание, которое пришло на Землю.

Пришельцы быстро получают сообщение и похищают отправившего его Элио. Мальчика доставляют на межпланетную станцию — теперь все инопланетяне уверены, что перед ними посол планеты Земля.

Самые ожидаемые мультфильмы 2025 года: что еще посмотреть