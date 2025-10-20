Топ-15 самых ярких мультфильмов 2025 года

Лучшие мультфильмы 2025 года: топ-15 самых ярких анимационных проектов
2025 год еще не завершился, а уже подарил поклонникам анимации несколько «самых-самых». Самым кассовым мультфильмом в истории стал китайский «Нэчжа побеждает Царя драконов», а список самых популярных проектов Netflix возглавили «Кей-поп-охотницы на демонов». До конца года выйдет еще несколько потенциальных анимационных хитов — например, вторая часть «Зверополиса». «Лента.ру» публикует топ-15 лучших мультфильмов 2025 года и рассказывает, выхода каких картин стоит ждать. В подборке — анимационная комедия о команде злодеев, новая история о синих гномах-смурфах и возвращение Спанч Боба.
«Бэтмен-ниндзя против Лиги якудза»
- Страна: США, Япония
- Оригинальное название: Batman Ninja vs. Yakuza League
- Жанр: фантастика, боевик, супергероика
- Режиссеры: Дзюнпэй Мидзусаки и Синдзи Такаги
- Длительность: 1 час 29 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.3 и 6.2
Японский взгляд на жизнь одного из самых известных супергероев студии DC. Сиквел мультфильма «Бэтмен-ниндзя», вышедшего в 2018 году.
Бэтмен покидает феодальную Японию и возвращается в свою родную эпоху. Только вот за время, которое Брюс Уэйн повел в чужом мире, его собственный мир претерпел существенные изменения. В новой реальности нет Лиги справедливости, Япония буквально взмыла в небеса, а Готэм страдает от постоянных налетов жестоких бандитов-якудза.
Бэтмен и его верный напарник Робин отправляются на парящий остров, чтобы разобраться в происходящем. Они быстро понимают, что на стороне японской мафии сражаются бывшие товарищи Уэйна — в том числе легендарный Человек из стали.
«Догмен: Пушистая справедливость»
- Страна: США
- Оригинальное название: Dog Man
- Жанр: фантастика, комедийный боевик
- Режиссер: Питер Хастингс
- Длительность: 1 час 29 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.3
Необычная и очень забавная комедия о приключениях собаки-супергероя Это новый проект Питера Хастингса, который писал сценарии для мультсериалов по «Кунг-фу Панде», «Пинки и Брейну» и «Черному плащу».
Храбрый полицейский Найт и его преданный пес Грег попадают в ловушку коварного кота Пити. Они пытаются обезвредить бомбу, но попадают в эпицентр взрыва. Врачам удается спасти Найта и Грега, только объединив их тела. Так на свет появляется Догмен — существо-гибрид с телом полицейского и головой пса. Несмотря на странный внешний вид, новоиспеченный герой продолжает защищать родной город от жутких планов кота Пити.
«Зверопоезд»
- Страна: Франция, США
- Оригинальное название: Falcon Express
- Жанр: приключенческая комедия
- Режиссеры: Бенуа Даффи и Жан-Кристиан Тасси
- Длительность: 1 час 26 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.5
Захватывающая приключенческая комедия, действие которой разворачивается внутри несущегося на всех парах поезда. Сюжет чем-то напоминает хитовый «Зверополис» — ради общего блага обаятельный мошенник объединяет силы с сотрудником полиции.
Сообразительный енот-воришка по имени Сокол планирует провернуть очередную мошенническую схему. Однако безобидная афера оборачивается настоящей катастрофой — барсук Ханс решает угнать целый поезд, разгоняет состав до бешеной скорости и берет в заложники всех его пушистых пассажиров.
Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, Сокол решается на отчаянный шаг. Он освобождает суровую полицейскую овчарку Рекса и становится его невольным напарником. Теперь от действий Сокола и Рекса зависят жизни всех пассажиров «зверопоезда».
«Каяра. Путь судьбы»
- Страна: Перу, Испания
- Оригинальное название: Kayara
- Жанр: приключения
- Режиссеры: Сесар Селада и Дирк Хампел
- Длительность: 1 час 30 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5.5 и 5.4
Красивый мультфильм с понятным посылом. Главная фишка картины — уникальный перуанский колорит.
Шестнадцатилетняя Каяра из влиятельной Империи инков с раннего детства мечтает статью частью отряда часки — элитной группы, которая доставляет самые важные вести во все уголки страны. Правда, мечте девушки не суждено исполниться — традиционно в состав часки входят только юноши.
Смелая Каяра не готова отступать. Она бросает вызов предрассудкам прошлого и отправляется в опасное путешествие по землям, окружающим древний город Мачу-Пикчу. Девушка даже не догадывается, что совсем скоро от ее поступков будет зависеть судьба всех инков.
«Кей-поп-охотницы на демонов»
- Страна: США
- Оригинальное название: KPop Demon Hunters
- Жанр: фэнтези, мюзикл, комедийный боевик
- Режиссеры: Крис Аппельханс и Мэгги Кан
- Длительность: 1 час 35 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.8 и 7.6
Главный нетфликсовский хит 2025 года. Песни из этого анимационного мюзикла возглавили главные международные чарты США (в том числе Billboard Hot 100).
Участницы женской кей-поп-группы Huntrix — настоящие звезды. Они дают огромные стадионные концерты, выпускают хит за хитом… А еще сражаются с демонами. Оказывается, что волшебные голоса певиц создают завесу, которая не пускает темные силы в мир людей. Карьера Huntrix набирает обороты, и девушки готовятся к окончательной победе над злом.
Но все меняется, когда возникший из ниоткуда бойз-бэнд Saja Boys начинает переманивать поклонников Huntrix. Охотницы на демонов быстро понимают, что под маской миловидных парней-музыкантов скрываются их злейшие враги.
«Кроссы»
- Страна: США, Индия, Великобритания
- Оригинальное название: Sneaks
- Жанр: приключенческая комедия
- Режиссеры: Роб Эдвардс и Кристофер Дженкинс
- Длительность: 1 час 33 минуты
- Рейтинг «Фильм.ру» и IMDb: 6.1 и 3.8
Драйвовая история с максимально необычными главными героями. В центре истории — антропоморфные кроссовки, которые путешествуют по улицам Нью-Йорка.
Тай и Максин — пара элитных дизайнерских кроссовок и, по совместительству, родные брат и сестра. Всю свою недолгую жизнь они провели в обувной коробке, но внезапно судьба подарила им шанс на полноценную жизнь. Пару выиграл старшеклассник-баскетболист Эдсон. Максин очень рада предстоящему тест-драйву на ближайшей игре, а вот Тай не хочет лишний раз вылезать из коробки.
Все меняется, когда фанат дизайнерской обуви по имени Коллекционер похищает Максин. Тай объединяет силы с одиноким уличным кроссовком Джей-Би и отправляется на поиски сестры.
«Ночь в зоопарке»
- Страна: Канада, Бельгия, Франция
- Оригинальное название: Night of the Zoopocalypse
- Жанр: фэнтези, приключенческая комедия
- Режиссеры: Рикардо Кертис и Родриго Перес-Кастро
- Длительность: 1 час 31 минута
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.5 и 6.0
Сюрреалистичный мультфильм на стыке комедии и безобидного ужастика. Команда зверей, живущих в зоопарке, пытается остановить полномасштабный апокалипсис. Необычный визуал и цепляющий дизайн главных героев.
Все началось, когда белый кролик проглотил кусочек метеорита и заразился странным инопланетным вирусом. Теперь новоиспеченный злодей планирует захватить власть в зоопарке и превратить всех местных обитателей в жутких гибридов. Созданию мутантов и распространению болезни противостоит разношерстная команда: пума, волчица, капибара, страус и горный лев.
Мировой прокат этого фильма стартовал осенью 2024 года, однако до российских кинотеатров «Ночь в зоопарке» добралась только к началу 2025-го.
«Нэчжа побеждает Царя драконов»
- Страна: Китай
- Оригинальное название: Ne zha zhi mo tong nao hai
- Жанр: фэнтези, боевик, комедия
- Режиссер: Ян Юй
- Длительность: 2 часа 24 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.0
Самый кассовый анимационный фильм в истории — история маленького мальчика-демона, который пытается победить собственное темное начало.
В первой части мультфильма огненный демон Нэчжа подружился с принцем драконьего народа Ао Бином и с его помощью смог сохранить собственную жизнь. В продолжении картины спасать придется уже Ао Бина — юноша пожертвовал своей физической оболочкой, чтобы защитить древний город Чэньтангуань.
Нэчже и его лучшему другу, которые теперь делят одно тело на двоих, придется пройти опасные испытания — только так царевич сможет возродиться в реальном мире. Ситуация осложняется тем, что отец Ао Бина, могущественный Царь драконов, планирует новую атаку на Чэньтангуань.
«Плохие парни 2»
- Страна: США
- Оригинальное название: The Bad Guys 2
- Жанр: криминальная комедия, приключенческий боевик, детектив
- Режиссеры: Пьер Перифел и Джейпи Санс
- Длительность: 1 час 44 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.0
Продолжение забавной истории о группе друзей-бандитов, которые оказываются куда добрее, чем пытались казаться.
Оказавшись на свободе, «Плохие парни» пытаются приспособиться к жизни в обществе. Обаятельный карманник Волк, ранимый мастер маскировки Акула, агрессивный силач Пиранья и сообразительная хакер Тарантула безуспешно занимаются поиском обычной работы. А вот саркастичный Змей практически не общается с остальными членами банды — кажется, у него появились свои секреты и дела.
Когда спокойная жизнь кажется максимально близкой, «Плохим парням» приходится вновь вернуться в криминальный мир. Их ждет последнее, самое опасное задание.
«Смурфики в кино»
- Страна: США, Бельгия, Италия
- Оригинальное название: Smurfs
- Жанр: фэнтези, приключенческая комедия, мюзикл
- Режиссер: Крис Миллер
- Длительность: 1 час 32 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 5.5 и 4.3
Перезапуск сказочной франшизы о маленьких синих человечках, живущих в волшебной деревне в лесу. Все ключевые персонажи на месте — в мультфильме есть и Папа Смурф, и Смурфетта (в оригинале она говорит голосом певицы Рианны), и даже главный враг смурфиков — злой волшебник Гаргамель.
Жизнь в деревне смурфиков идет своим чередом. Только один смурфик по имени Безымянный очень сильно переживает. Дело в том, что у всех вокруг есть особый талант, а вот у Безымянного отыскать свое призвание не получается. Все меняется, когда смурфик находит говорящую волшебную книгу по имени Джонти. Книга наделяет Безымянного умением колдовать, а еще привлекает внимание колдуна Разамеля, брата Гаргамеля. Злобный Разамель похищает Папу Смурфа, и остальные смурфики во главе со Смурфеттой отправляются его спасать.
«Стерилизован»
- Страна: США, Бразилия
- Оригинальное название: Fixed
- Жанр: приключенческая комедия
- Режиссер: Геннадий Тартаковский
- Длительность: 1 час 27 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.1 и 5.2
Анимационная романтическая комедия, рассчитанная исключительно на взрослую аудиторию. Приключения озабоченного пса, которого вот-вот кастрируют. Режиссер и автор идеи — Геннадий Тартаковский, создавший «Самурая Джека», «Первобытного» и «Монстров на каникулах».
Пес по кличке Булл живет прекрасной жизнью любимого питомца. У него есть верные друзья, а по соседству живет просто шикарная выставочная борзая Хани. А еще Булл обожает приставать ко всему, что его окружает. После того, как он слишком интенсивно заигрывает с ногой бабушки, хозяева решаются на крайние меры.
Понимая, что вскоре его ждет кастрация, Булл сбегает из дома и отправляется в последнее шумное приключение. Следом за Буллом отправляются и его мохнатые друзья — Рокко, Фетч и Лаки.
«Тайна зубных фей»
- Страна: США
- Оригинальное название: A Tooth Fairy Tale
- Жанр: фэнтези, приключения
- Режиссер: Майкл Джонсон
- Длительность: 1 час 30 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.2
Добрая история о дружбе, которая чем-то напоминает диснеевских «Фей». Причем набор персонажей здесь разнообразнее, а география сказочной реальности — куда шире.
Фей-подросток по имени Ван решает наконец-то вырваться за пределы своего волшебного королевства и исследовать окружающий мир. Во время своих странствий он встречает новых друзей: талантливую гоблина-ученую по имени Джемма и обаятельного тролля Рупи.
Миниатюрным магическим созданиям из разных кланов приходится объединить свои силы, чтобы защитить мир от самой опасной угрозы — нашествия злых пауков.
«Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
- Страна: Великобритания
- Оригинальное название: Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
- Жанр: приключенческая комедия, фантастика
- Режиссеры: Мерлин Кроссингэм и Ник Парк
- Длительность: 1 час 22 минуты
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.5
Новая часть приключений рассеянного ученого Уоллеса и его умного пса Громита. Легендарный пластилиновый дуэт вернулся на большие экраны спустя двадцать лет — предыдущий полнометражный мультфильм о Уоллесе и Громите («Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня») вышел в 2005 году.
Громит подозревает, что Уоллес стал слишком сильно полагаться на свои эксцентричные изобретения. Ситуация накаляется, когда ученый создает свое новое творение — «умного гнома», который быстро обретает собственное сознание.
Новых «Уоллеса и Громита» показали в эфире телеканала «Би-би-си» в декабре 2024 года, а в начале 2025-го проект появился на Netflix. «Самая дикая месть» претендовала на «Оскар-2025», но киноакадемия выбрала латвийский мультфильм «Поток».
«Хищник: Убийца убийц»
- Страна: США
- Оригинальное название: Predator: Killer of Killers
- Жанр: научная фантастика, боевик, ужасы
- Режиссеры: Дэн Трахтенберг и Мичо Рутейр
- Длительность: 1 час 25 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.5
Новая часть культовой сайфайной франшизы и первый полнометражный мультфильм о представителях инопланетной расы яутжа (они же «хищники»). Недетская жестокость и эффектные сцены сражений.
«Убийца убийц» — это анимационная антология, в которой один из лучших охотников во вселенной путешествует по Земле разных эпох. География мультфильма поражает разнообразием: в IX веке хищник нападает на храбрую предводительницу викингов, в XVII — на неуловимого ниндзя, а в XX — на талантливого летчика времен Второй мировой войны.
«Элио»
- Страна: США
- Оригинальное название: Elio
- Жанр: научная фантастика, приключенческая комедия
- Режиссеры: Эдриан Молина, Мадлен Шарафьян и Доми Ши
- Длительность: 1 час 38 минут
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 6.7
Новый мультфильм от легендарной студии Pixar и просто очень красочный научно-фантастический проект. Маленький мальчик становится первым землянином, установившим контакт с инопланетянами.
Одиннадцатилетний Элио Солис рано потерял родителей. Сейчас он живет вместе со своей тетей Ольгой, которая работает на базе ВВС США. Однажды фантазер Элио попадает на работу к своей тете и решает ответить на космическое послание, которое пришло на Землю.
Пришельцы быстро получают сообщение и похищают отправившего его Элио. Мальчика доставляют на межпланетную станцию — теперь все инопланетяне уверены, что перед ними посол планеты Земля.
Самые ожидаемые мультфильмы 2025 года: что еще посмотреть
- «Зверополис 2» (Zootopia 2) — одно из самых ожидаемых мультпродолжений года. Сиквел популярного мультфильма студии Disney о приключениях полицейской Джуди Хоппс и бывшего воришки Ника Уайлда. На этот раз дуэт лиса и кролика помогает змею Гэри, который загадочным образом появился в Зверополисе.
- «Губка Боб: В поисках квадратных штанов» (The SpongeBob Movie: Search for SquarePants) — новый анимационный фильм о приключениях Спанч Боба и его друзей из подводного города Бикини Боттом. Кстати, в 2025 году вышел еще один мультпроект по этой известной франшизе — «Шелдон Планктон: Фильм».
- «Арко» (Arco) — необычный французский мультфильм, который впервые показали на 78-м Каннском кинофестивале. Десятилетний Арко из далекого 2932 года случайно попадает в 2075 год, где живет девочка по имени Айрис. Айрис пытается помочь Арко вернуться домой и спасти Землю от неминуемой катастрофы.
- «Скотный двор» (Animal Farm) — анимационный проект по мотивам культовой повести Джорджа Оруэлла. В режиссерском кресле — Энди Серкис (будущий «Властелин колец: Охота за Голлумом»), а в числе актеров озвучания — Киран Калкин («Настоящая боль»), Сет Роген («Киностудия»), Джим Парсонс («Теория Большого взрыва»), Вуди Харрельсон («Настоящий детектив») и другие звезды.