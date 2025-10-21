Фильм «Воздух» Германа-младшего получил награды на международном фестивале

Фильм "Воздух" режиссера режиссера Алексея Германа - младшего завоевала две награды на II Международном фестивале "Тоджи Сомон" (TOJI SOMON), проходившем с 15 по 20 октября в Таджикистане.

© Кадр из фильма «Воздух»

"Воздух" - "это история взросления, о том, как юные девушки становятся воинами. И, конечно, это фильм о нашей общей Победе, о настоящем подвиге, о внутренней честности, уважении и искренности, которые должны оставаться в каждом из нас", рассказал режиссер на премьере картины в кинотеатре "Октябрь".

Картина стала победителем в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучшая женская роль" (актриса Анастасия Талызина).

Также в рамках фестиваля "Тоджи Сомон" прошли Дни российского кино, программу которого открыл фильм Андрея Разенкова "Почтарь", взявший три награды на кинофестивале в Египте.