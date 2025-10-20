Режиссер Николай Бурляев рассказал о фильме «Никита»

В широкий прокат выходит документальная лента «Никита», которую снял режиссер и актер Николай Бурляев. Фильм — не что иное, как посвящение многолетней дружбе между Николаем Бурляевым и Никитой Михалковым, который 21 октября отметит свой 80-й день рождения. Как завязалась дружба между двумя знаменитостями, как смотреть в глаза предателям и почему искусство — это категория недосягаемая для эстрады, режиссер рассказал в интервью «Вечерней Москве».

© Вечерняя Москва

Актера, режиссера, а ныне депутата Государственной думы Николая Петровича Бурляева связывает с режиссером Никитой Сергеевичем Михалковым долгая и крепкая дружба, которая началась еще в детстве. С тех пор утекло немало воды, но одно осталось неизменным — их дружба, которой и посвящен документальный фильм Николая Бурляева «Никита».

— Николай Петрович, фильм «Никита» — личный разговор от сердца к сердцу. Стоит ли выносить напоказ столь сокровенное?

— Нужно! Это то, чем и занимались великие художники: Тарковский, Бондарчук, Шукшин, сам Никита Михалков. Иначе кинематограф бесполезен.

— Расскажите, как вы познакомились с Никитой Сергеевичем?

— Мне было 13 лет, когда я летом после уроков шел по улице Горького. Меня заметил какой-то мужчина, пригласил снять в своем фильме «Мальчик и голубь». Оказалось, что остановил меня тогда Андрей Кончаловский, родной брат Никиты. Он тогда уже бросил Консерваторию и снимал во ВГИКе дипломную работу — короткометражку, в которой я и снялся. Это был мой первый фильм. Андрей привел меня к себе домой, и так я подружился с Никитой. Атмосферу нашего детства и юности очень точно передает фильм «Я шагаю по Москве». Сегодня Никита остался таким, каким был в детстве: озорным, остроумным, общительным, любящим своих друзей и не предающим их, хотя его предавали многие.

— Вашему поколению картина, безусловно, будет интересна. А чем она сможет привлечь молодежь, у которой другие ценности и кумиры?

— Это история жизни человека, рассказанная искренне. Честность, профессионально воплощенная на экране, действует на любого зрителя. Хотя Никита Сергеевич поначалу тоже сомневался, кому это будет интересно, кроме «нас с тобой и еще двух-трех людей». Я надеюсь, он ошибался. Это портрет большого художника, гражданина своей страны на фоне эпохи, исторических катаклизмов.

— Почему вокруг Никиты Михалкова столько недоброжелателей? Даже сегодня, когда его «Бесогон» (цикл авторских программ на телевидении) поддерживают десятки миллионов человек по всей стране?

— Я затрагиваю эту тему в фильме. Она появилась задолго до того, как Никита Сергеевич покорил отечественный кинематограф, и связана она с семьей, я часто слышал: «Эти Михалковы, у них все по блату…». Сам Никита объясняет это завистью. И уточняет, что это страшнейший грех. Из зависти распяли Христа: ты вот это можешь, а мы — нет, так без тебя спокойнее, уходи! И распяли. Настоящий художник обречен на зависть серой массы коллег. А их особенно много в нашем цеху. Именно эти люди в 1986 году попытались уничтожить Сергея Бондарчука. Тогда, на V съезде кинематографистов, во главе с основными преступниками перестройки Горбачевым и Яковлевым и в присутствии трех тысяч человек, только один Михалков поднялся со словами в его защиту. Из-за этого стал на годы нерукопожатным.

— Михалков в «Бесогоне» много анализирует процессы в нашем обществе, связанные с СВО. Для вас 24 февраля 2022 года стало точкой нового отсчета в жизни?

— Как и для всех.... Это испытание на прочность для нашего народа. Против чего восстала Россия, открыто сказал наш президент: против мирового сатанизма. Украина — это прародина моих предков, они были запорожскими казаками. Когда только начался в 2014 году «майдан», все мои дорогие и любимые украинские кинематографисты, с которыми мы вместе долго работали и которые от России получали все блага (и звания, и образование, и славу, и доходы), они отпали. Это были люди, с которыми с 1992 года я прошел огромный путь с кинофорумом «Золотой Витязь». Даже те, которые всегда сохранял свою, так сказать, «незалежность», всегда понимали, что в духе культуры мы едины. Они ездили в Югославию, когда ее бомбардировало НАТО, ездили в Приднестровье. 2014 год поставил в этом точку. Мне позвонила одна народная артистка Украины, которая к тому моменту стала моей главной помощницей от Украины, вице-президентом «Золотого Витязя», и сказала: «Коля, останови Путина, убивают наших мальчиков». Я ей сказал, что в 1993 году мы с ней это проходили, когда расстреливали Белый дом в Москве, и была третья сила, которая хотела стравить народ. Она меня не услышала, сказала, что пойдет на «майдан». У меня вопрос: когда мы встретимся, как эти люди будут смотреть в глаза нам, преданным ими людям. Ведь мы-то любим и не можем не любить Украину.

— Зачем вы хотите встретиться с предателями?

— Каждому человеку Господь оставляет возможность для покаяния. Дорогие мои малороссийские братья и сестры, у нас одна мать с вами! Мы Святая Русь! Какое НАТО, какие коврижки? Для меня СВО — вырезание раковой опухоли нацизма из моей прародины. Хотя не знаю, чем можно искупить такое предательство….

— Обратимся к другой теме. Как депутат вы заявляли о необходимости вывести шоу-бизнес из сферы культуры. А между тем среди певцов немало настоящих артистов с отличным образованием и вокалом!

— Да, признаю. Только какое это имеет отношение к культуре? Культура — это то, что делает вас прекраснее, облагораживает, если хотите. Наша эстрада сегодня — это бизнес, доходный промысел, понижающий духовный уровень русского народа. Лично для меня это люди из другой футбольной команды.

— А кто из вашей?

— Чайковский, Тарковский, Плисецкая, Хворостовский, Кобзон — это культура. Хотя эстрада мне всегда было чужда. Даже советская. Российских эстрадных артистов я бы назвал уходящими. Как в Евангелии написано: пусть хоть до небес возрастет их величие, но, как прах, рассыпятся, и не останется о них следа. Со временем они отойдут как позорная часть нашей истории. Великий поэт Пушкин говорил: «Всякое христианское государство, под какой бы формой правления ни состояло, должно иметь цензуру. Разве речь не подлежит закону? Нельзя позволять проповедовать на площадях каждому что в голову взбредет. И государство вправе остановить раздачу рукописей». «Речь» я бы расширил до эстрады, кино, музыки, живописи. Пора ставить пределы.

— Как технически вы это видите? Запретят, допустим, Егора Крида, а он сравнит себя с Высоцким: не дают выступать!

— Они могут сравнивать себя с кем угодно. Государство вправе регулировать то, что не приносит ему пользу. Высоцкий приносил пользу государству. Уже есть указ президента № 809 об основах государственной культурной политики, где написано, что поддержке подлежат традиционные духовно-нравственные ценности. Указ надо бы выполнять. Но можно этого и не делать — это не закон. Сейчас я в Госдуме пытаюсь провести закон, где формула, заложенная в указе, станет основой.

— Летом вы говорили, что после эмиграции Алла Пугачева в своих высказываниях перешла красную линию. Недавно она заявила о восхищении террористом Джохаром Дудаевым. Как вы можете расценить ее высказывание?

— Пускай оценивают другие. Воздержусь, чтобы не опускаться до обсуждения этого человека, предателя родины. Я вам скажу другое: в России сегодня, как нигде в мире, идет духовное возрождение. Слово «Бог» у нас понимается и принимается разными конфессиями. По этому поводу хорошо высказался герой России, командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов: «Мы войско Иисуса!». Я езжу к нему под Курск. Мы с ним подружились. Он мне сказал, что у него воюют ребята всех национальностей, проживающих в России, и плюс еще армяне, эстонцы, греки. Нам нечего делить, хоть мы и разных конфессий. Создатель у нас один, Родина одна. Мы все русские.

— Ваши полномочия депутата истекают через год. Какие законопроекты вы хотели бы еще про вести?

— Я готовлю закон о противодействии сатанизму. Наш президент четко сказал, что государство ведет с этим войну. Это, на мой взгляд, стало бы самым важным законом, который приняла бы Госдума этого созыва. Где-то год назад в Кремле должны были представить рок-концерт «Властелин тьмы»: непонятное действие оккультного характера в черных красках под прикрытием симфонического оркестра. После моих запросов в Генпрокуратуру, Следственный комитет, письма директору Кремлевского дворца мероприятие отменили. Но гастроли были намечены уже в 26 регионах, и я обратился ко всем губернаторам, чтобы они были бдительны. Одни ответили, что запретили. Другие, что «они уже исправились» — переоделись из черного в светлые цвета.... На последней книжной ярмарке в Гостином Дворе продавались сотни книг о сатанизме! В России происходят ритуальные убийства сатанистами. Я уже не говорю про всевозможные музеи черной магии для детей и взрослых.

— Это все проявления типичной западноевропейской эстетики, как и праздник Хэллоуин....

— Если вы не с Богом, то вы с дьяволом. Человеческая душа — святое место, и оно пусто не бывает. Сатанизм в разных своих проявлениях — от врага рода человеческого. Государство должно нести ответственность за духовность своего народа, иначе это приведет к гибели и государства, и народа.

— Политически Россия сегодня развернулась на восток. Между тем русская культура — европоцентрична. Не будет противоречия?

— Надо к Господу Богу разворачиваться, а не на запад или восток. Если вы с Богом, то противоречий быть не должно. Кроме того, большая часть России — это и есть восток, особо разворачиваться не надо. Просто голову повернуть.

— В начале года вы попросили Следственный комитет РФ расследовать гибель Лермонтова. Объясните, зачем это нужно сегодня?

— Когда я снимал фильм «Лермонтов» в первой половине 1980-х годов, мне стало ясно, что это убийство. Кстати, эти утверждения пошли сразу после гибели поэта. Баллистические экспертизы, которые сегодня проводятся у подножия горы Машук, места предполагаемой дуэли, доказывают невозможность попадания пули в Лермонтова под углом 40 градусов (это зафиксировано врачом, осматривавшим труп поэта). Лермонтов и Пушкин — величайшие певцы русского народа, поэты-пророки, убитые с интервалом в 4 года. За этими смертями маячат одни и те же фигуры русофобов во главе с тогдашним министром иностранных дел Российской империи Карлом Нессельроде. Я утверждаю, что это был внутренний заговор иностранцев, подкрепленный Западом, по уничтожению русских пророков. В широком смысле этот заговор продолжается и сегодня. Мы это видим в действиях НАТО, в ситуации на Украине.

— С 1 марта 2026 года вступит в силу закон о защите традиционных ценностей в кино, направленный в первую очередь на борьбу с пропагандой движения «АУЕ»* (молодежная субкультура «Арестантское уголовное единство». — «ВМ») и романтизацией преступности. Как закон будет регулировать демонстрацию, например, фильмов «Брат» или «Бригада»?

— Это технический момент, и он будет отработан. Прежде всего закон направлен на предупреждение создания такой продукции. Быть преступником стало модно во многом благодаря кино. Что хорошего в том, что два русских брата, обаятельных и симпатичных, «мочат» всех подряд, иногда прикрываясь патриотическими фразами? Это кино уже кто-то признал классикой. А дальше — пошло: «Бригада», «Бумер», и сегодня — «Слово пацана». Последнее — пропаганда «АУЕ»*, подготовленная всей логикой развития кино в России. А зачем вы делали этот фильм, хочется спросить авторов «Слова пацана»?

— Кстати, Никита Михалков высоко оценил эту ленту, назвал ее «мощной».

— Я уважаю мнение Никиты Сергеевича. Но у меня другое мнение. Если идти в потоке западных трендов, то тогда конечно: ведь это же все есть в жизни, это правда. Да мало ли что есть в жизни! Показывать можно что угодно. Но художник должен обозначать выход, подвести зрителя к катарсису. Русское искусство должно просветлять и возвышать.

Досье

Николай Петрович Бурляев — актер, режиссер, писатель, действующий депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — за правду». Родился в Москве 3 августа 1946 года. Дебютировал в кино в дипломной работе Андрея Кончаловского «Мальчик и голубь». По рекомендации Кончаловского попал в картину «Иваново детство» Андрея Тарковского, в которой сыграл главную роль. Окончил Щукинское театральное училище, где учился на актерском факультете с Никитой Михалковым. Однако после выхода фильма «Я шагаю по Москве» Михалков был отчислен из вуза и отправился в армию, службу в которой проходил на Камчатке в Тихоокеанском флоте. Бурляев является президентом Международного кинофестиваля славянских и православных народов «Золотой Витязь».

Кстати

Изначально фамилия Михалков говорилась с ударением на второй слог. Отец режиссера, поэт Сергей Владимирович Михалков, был выходцем из дворянской семьи, чьи предки участвовали в Куликовской битве. После революции мать поэта, Ольга Михайловна Глебова, всячески пыталась скрыть происхождение свое и своих детей и, записывая сына в школу, поставила ударение в фамилии на последний слог. Сам Никита Михалков очень гордится предками и даже написал в соавторстве с историками книгу о своем роде. Его мать — Наталья Кончаловская, дочь художника-авангардиста Петра Кончаловского, чьи работы висят в Третьяковской галерее и Русском музее в Санкт-Петербурге. Кончаловская — внучка (по линии матери) художника Василия Сурикова, автора полотен «Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка».

*АУЕ (Арестантское уголовное единство) запрещено и признано в России экстремистской организацией.