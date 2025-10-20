Топ-18 фильмов с Брэдом Питтом

У массовой аудитории Брэд Питт прослыл главным красавчиком Голливуда, который часто выбирает роли обаятельных парней без глубокой душевной драмы. Однако именно созданные им сложные образы в психологических триллерах помогли Питту взобраться на олимп киноиндустрии и получить возможность выбирать проекты по душе, а не для заработка. Сейчас 61-летний актер продюсирует фильмы и продолжает активно сниматься. «Газета.Ru» рассказывает о лучших картинах в карьере Брэда Питта, которые принесли ему мировую славу.

Офисный клерк мучается от бессонницы и ощущения пустоты, его единственное развлечение — обставлять квартиру мебелью из IKEA. Чтобы заново почувствовать вкус жизни, он посещает собрание мужчин с раком яичек. Там он встречает экстравагантную Марлу Сингер. А позже, возвращаясь из командировки, знакомится с загадочным и харизматичным Тайлером Дерденом, который занимается мыловарением и кажется полной противоположностью героя. Вместе они создают «Бойцовский клуб» — подпольное сообщество, где мужчины могут выплеснуть агрессию и обрести себя в кулачных боях. Клуб быстро разрастается, превращаясь в радикальную организацию.

В картине Дэвида Финчера угадывается сразу несколько смыслов. Сюжет начинается с истории выгорания одного человека и постепенно превращается в критику потребительства, а в кульминации происходит крах всей социальной системы. Но фильм любим многими не только за идею, но и за революционное воплощение. Здесь и гранжевая эстетика, и удивительные для своего времени визуальные эффекты, и даже камера, перемещающаяся между этажами. А герой Брэда Питта стал иконой стиля конца 90-х.

Почему стоит посмотреть:

Фильм Дэвида Финчера по книге Чака Паланика считается культовым: этот статус картине присвоили контркультурщики и офисные работники, уставшие от бессмысленности окружающего мира.

Хелена Бонем Картер сыграла в фильме не типичную женщину мечты, а оторву. В отличие от общепринятого образа роковой женщины, ее героине абсолютно плевать на то, что творится в жизни главного героя.

«Семь» (1995)

Два детектива расследуют цепочку убийств, совершенных неизвестным преступником. Тот оставляет полицейским подсказки, ведущие к следующей жертве. У всех трагедий есть сходство: каждая жертва, по мнению убийцы, олицетворяет определенный смертный грех.

Поначалу Дэвид Финчер не хотел снимать фильм, так как посчитал его очередной полицейской драмой, но, дочитав сценарий до конца, загорелся идеей. Позже ему сообщили, что эта редакция сценария была отправлена по ошибке, но именно первоначальная версия сильно понравилась режиссеру. Актеры Брэд Питт и Морган Фримен тоже были под большим впечатлением от сценария и вместе с режиссером уговаривали продюсеров сохранить концовку. Питт даже распорядился прописать финал в контракте, чтобы его нельзя было изменить. Позже Питт говорил, что считает «Семь» великим фильмом, который помог ему выйти из кризиса и расширить свой актерский диапазон.

Почему стоит посмотреть:

В фильме много нестандартных поворотов, а главный из них создает новую интригу буквально за полчаса до окончания фильма.

Эта картина Финчера породила стиль философского триллера, куда можно также отнести «Остров проклятых» и «Настоящий детектив».

Сюжет разворачивается в оккупированной Франции во время Второй мировой войны. Лейтенант Альдо Рейн собирает отряд из солдат еврейского происхождения для убийства нацистов. Они узнают о том, что вся верхушка рейха посетит премьеру в местном кинотеатре, и планируют взорвать здание. Его владелица — девушка по имени Шошанна, которой когда-то удалось сбежать от «охотника на евреев» Ганса Ланды. Она сменила имя, выдает себя за француженку и втайне готовит поджог кинотеатра.

Квентин Тарантино писал сценарий фильма семь лет и планировал снять его еще в начале нулевых. В первоначальной версии должны были сыграть Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Но уже на этапе написания сценария режиссер понял, что идейного и не терпящего компромиссы Рейна должен сыграть только Питт.

Почему стоит посмотреть:

В «Бесславных ублюдках» есть множество отсылок к другим военным и довоенным фильмам.

Квентин Тарантино впервые в своей карьере взялся за историческую тему, при этом создав альтернативную версию войны, да еще и в жанре черной комедии. Это вызвало много дискуссий и среди критиков, и среди зрителей.

Вор по кличке Фрэнки Четыре Пальца украл бриллиант весом 86 карат и теперь должен тихо перевезти его в США. Но осуществить задуманное не так-то просто. В попытках привести план в действие Фрэнки попадает в дивный криминальный мир Британии, где каждый союзник стремится заполучить большой куш — и желательно без лишних свидетелей.

Успеху фильма в прокате сопутствовало сразу несколько факторов. Во-первых, Гай Ричи двумя годами ранее представил «Карты, деньги, два ствола» и собрал огромную кассу. Во-вторых, продюсеры поверили молодому амбициозному режиссеру и дали ему возможность снять дерзкую гангстерскую комедию. В-третьих, к картине проявил интерес Брэд Питт, который после «Бойцовского клуба» стал самым желанным актером Голливуда среди режиссеров. Он должен был сыграть Турецкого, но из-за ужасного, по мнению режиссера, акцента воплотил образ «цыгана» Микки. А Турецкого сыграл Джейсон Стэйтем, которого открыл миру именно Ричи.

Почему стоит посмотреть:

Хотя фильм имеет линейный сюжет, многочисленные вставки сцен с другими персонажами делают его сборником шуток и цитат, которые позже стали интернет-мемами.

Гай Ричи использовал параллельный монтаж и большое количество флэшфорвардов, что стало изюминкой фильма.

Действие происходит в 1841 году. Свободный чернокожий музыкант выпивает с малознакомыми людьми и теряет сознание. Очнувшись, он понимает, что те сдали его властям как беглого раба. Так герой попадает на плантации в Новом Орлеане. Теперь ему необходимо выбраться из рабства, получив подтверждающие документы. Но как связаться с родственниками, если все его окружение — это деспотичные хозяева и недоброжелательные работники?

В фильме Брэд Питт сыграл небольшую, но важную для сюжета роль — канадского рабочего Сэмюэла Басса, который открыто выражает презрение к рабству. По словам режиссера Стива МакКуина, Питт продюсировал «12 лет рабства» и сам захотел появиться в проекте.

Почему стоит посмотреть:

В основе сюжета — мемуары Соломона Нортапа. Стив МакКуин хотел снять что-то важное для истории США, и потому обратился к автобиографии свободного человека, который познал все ужасы рабства.

Чувства главного героя отражает в том числе и цветовое решение фильма. Так, дом и плантация первого хозяина изображены в теплых тонах, а владения тирана Эппса и локации с судьей выдержаны в холодных.

Кинокритики положительно приняли «12 лет рабства», картина получила несколько наград — в том числе три премии «Оскар».

Главный герой Бенджамин Баттон рождается в 1918 году в теле 80-летнего старика. Его отдают в дом престарелых, где спустя время 12-летний мальчик в образе пожилого мужчины сближается с девочкой по имени Дейзи. Аномалию Бенджамина невозможно разгадать: он взрослеет, а его внешность становится все моложе. Герой переживет Вторую мировую войну, период послевоенных реформ, познает настоящую любовь и преданность, прежде чем раскроет главную тайну — тайну своего рождения.

В основе фильма лежит одноименный рассказ Фрэнсиса Скотта Фицжеральда. Сценарий фильма начали разрабатывать еще в 1994 году, но снять его было крайне сложно. За «Бенджамина Баттона» брались разные режиссеры: Рон Ховард, Фрэнк Оз и Стивен Спилберг, но все они отказались от проекта. В итоге картиной занялся Дэвид Финчер, который к тому времени уже поработал с Брэдом Питтом на площадке «Бойцовского клуба» и «Семи».

Почему стоит посмотреть:

Брэд Питт играет своего героя во всех возрастах, поэтому он проводил в кресле гримера по пять часов перед съемками, чтобы добиться полного перевоплощения.

До этой картины Дэвид Финчер в основном снимал психологические триллеры, фильм стал его первым опытом в жанре драмы.

Фильм рассказывает о событиях 2005–2008 годов перед финансовым кризисом в США, когда банки выдавали кредиты без предварительной оценки заемщиков. Главный герой — управляющий инвестиционным фондом Майкл Бьюрри, который предчувствует скорый крах ипотечного рынка. Он начинает страховать средства клиентов через дефолтный своп, чтобы спастись от разорения. Операции привлекают внимание Уолл-Стрит: банкиры уверены, что Бьюрри не в себе. Но когда они понимают, что обвал не за горами, тоже решают сыграть на понижение.

Для широкой аудитории тема устройства финансового рынка была сложной, поэтому режиссер Адам Маккей добавил в картину врезки, где приглашенные звезды объясняли непонятные термины и ход действий героев. Создатели провели шесть просмотров с фокус-группой, чтобы понять, где фильм начинает казаться слишком сложным. В результате из картины вырезали 20 минут хронометража.

Почему стоит посмотреть:

В фильме заняты четыре лауреата премии «Оскар»: Кристиан Бэйл, Брэд Питт, Мелисса Лео и Мариса Томей.

В картине много юмора, что разбавляет финансовую драму и выделяет ее среди схожих фильмов.

«F1» (2025)

Гонщик Сонни Хейс так и не оправился после травмы, полученной на трассе «Формулы-1». Он получает приглашение давнего друга вступить в команду-аутсайдер турнирной таблицы. Так Сонни возвращается на трассу и сталкивается с недовольством молодого и амбициозного пилота, непониманием со стороны технических директоров и даже подковерными интригами внутри коллектива.

У фильма много недочетов, которые видны знатокам гоночного спорта. 61-летнего Брэда Питта в кресле гонщика не все приняли с восторгом. Тем не менее, в фильме он демонстрирует, что остается в отличной форме и готов сняться еще как минимум в пяти проектах.

Почему стоит посмотреть:

Съемка от «первого лица», которая дает эффект присутствия в болиде. Для этого на машину крепили специально созданную бортовую камеру.

«F1» снимали в реальных условиях во время гоночных сезонов 2023 и 2024 года. У команды было совсем немного времени в перерывах на соревнованиях и буквально один дубль, чтобы снять сцену.

Вор Дэнни Оушен освобождается из тюрьмы. Он не намерен уходить на покой и обращается к криминальному авторитету Расти Райану. Герои планируют ограбление трех крупнейших казино Лас-Вегаса, которые принадлежат одному хозяину. Чтобы осуществить задуманное, Оушен набирает в команду одиннадцать первоклассных воров. Среди них — ловкий карманник, карточный шулер и другие «специалисты».

Фильм «Одиннадцать друзей Оушена» стал ремейком одноименной ленты Льюиса Майлстоуна, выпущенной в 1960 году. В классической картине сыграл звездный актерский состав, включая Фрэнка Синатру и Дина Мартина. К фильму Стивена Содерберга было приковано внимание еще до выхода «Оушена»: поклонники ждали новый фильм режиссера после успеха «Эрин Брокович» и предвкушали именитый актерский состав. В итоге «Одиннадцать друзей Оушена» окупился в прокате более чем в пять раз. Хоть формально Брэд Питт сыграл роль второго плана, многие зрители ставят его героя наравне с главным персонажем.

Почему стоит посмотреть:

Фильм получился очень стильным благодаря манящим видам Лас-Вегаса и атмосферной музыке.

Картина получила неофициальный статус одного из лучших фильмов про ограбления в истории кино.

«Однажды в... Голливуде» (2019)

Действие происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году. Бывшая звезда вестернов Рик Далтон, его дублер Клифф Бут, польский эмигрант, режиссер Роман Полански и его жена актриса Шерон Тейт становятся соседями. Все они озабочены одной проблемой: как выжить и остаться любимцами миллионов зрителей в постоянно меняющейся киноиндустрии, когда золотой век Голливуда уже позади, а по улицам гуляют безумные хиппи.

Режиссер Квентин Тарантино за свою карьеру получил от киностудий карт-бланш на переосмысление любых историй, поэтому трагическая гибель символа 1960-х Шерон Тейт заиграла новыми красками. Но в центре внимания оказалась не она, а увядающий актер Далтон и его без пяти минут безработный дублер Бут. Поэтому главным актерским дуэтом 2019 года зрители предсказуемо назвали ДиКаприо и Питта, а режиссер Дэвид Финчер решил снять продолжение картины, где главным героем станет «питтовский» Клифф Бут.

Почему стоит посмотреть:

Фильм Квентин Тарантино снял со знанием дела: исследование Голливуда прошлых лет и поп-культуры — одно из хобби режиссера еще с молодого возраста.

За роль Клиффа Бутта Брэд Питт получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Спортивный менеджер бейсбольной команды с малым бюджетом Билли Бин знакомится с выпускником Йеля, который предлагает подписать новых игроков, исходя из их личной статистики. Герой соглашается и набирает в команду несколько малоизвестных спортсменов. Над его решением посмеиваются соперники, но Бин уверен: новаторский метод юного экономиста обязательно сработает.

В основе сценария — книга Майкла Льюиса «Moneyball. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу в мире». Билли Бин — реальный человек, который благодаря работе в «Оакленд Атлетикс» прослыл одним из лучших спортивных менеджеров мира. Методикой, которую разработали Бин и Пол Депоста (стал прототипом героя Джоны Хилла), сейчас пользуются многие команды. А «Бостон Ред Сокс» с помощью этого метода выиграли Мировую серию впервые за 86 лет.

Почему стоит посмотреть:

Сценариста Аарона Соркина называют одним из лучших драматургов современного кино. Он также написал сценарии к проектам «Социальная сеть», «Служба новостей» и «Киностудия».

В картине по-новому открылся Джона Хилл, которого знали как комедийного актера из «Суперперцев» и «Мачо и ботан».

Вампир по имени Луи рассказывает журналисту историю своей жизни. Когда-то он был аристократом и потерял жену и ребенка. В отчаянии герой искал смерти, но встретил вампира Лестата, который обратил его в себе подобного. Но залечить душевные раны Луи помогает не новая жизнь, а юная Клодия. Она внесет сумятицу в жизнь древнего Лестата и недавно обращенного Луи.

Картина снята по роману Энн Райс, которая очень ревностно отнеслась к исполнителям главных ролей. Поначалу Том Круз, сыгравший Лестата, не произвел на нее впечатления. А вот к молодому Брэду Питту писательница сразу прониклась теплыми чувствами. Фильм «Интервью с вампиром» стал переломным в карьере Питта.

Почему стоит посмотреть:

«Интервью с вампиром» — классика среди фильмов, где вампиры изображаются не как монстры, а как существа в экзистенциальном кризисе. С пьедестала фильм подвинули только «Сумерки», но там вампиры предстают в нетипичных для монстров образах.

Красивые костюмы и декорации. Работа художника-постановщика была отмечена премией BAFTA и получила номинацию на «Оскар».

В фильме развиваются три основные сюжетные линии. В Марокко местные мальчишки стреляют по туристическому автобусу. В нем находится пара супругов из Сан-Диего. Женщина попадает под шальную пулю, и отпуск оборачивается трагедией для ее супруга. В США у пары остались двое детей, которые находятся под контролем няни-мексиканки. Та решает взять их с собой на свадьбу, но на обратном пути женщину депортируют, и дети остаются одни. В то же время в Японии детектив разыскивает мужчину, который когда-то подарил злополучную винтовку марокканскому мальчишке.

Фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту завершает «трилогию смерти», которую режиссер снимал с 2000 по 2006 годы (первые два фильма — «Сука-любовь» и «21 грамм»). К тому времени Иньярриту уже произвел впечатление на европейских критиков и зрителей, представив картины на Каннском кинофестивале. Его талант признал и Брэд Питт, который отказался от роли в голливудских «Отступниках» ради возможности поработать с Иньярриту. И не зря, ведь актер сыграл одну из самых драматичных ролей в своей карьере.

Почему стоит посмотреть:

«Вавилон» получил премию «Оскар» за лучшую музыку к фильму и «Золотой глобус» как лучший драматический фильм.

В картине мир представлен как один большой Вавилон, где людям приходится находить общий язык, добиваться своего и преодолевать одиночество.

В конце XIV века до нашей эры царь Агамемнон собирает греческих правителей для похода на Трою после похищения Елены Прекрасной. К войне присоединяется Ахиллес. Когда греки высаживаются у Трои, начинаются смертоносные сражения. Тогда Одиссей предлагает затаиться в деревянном коне, который будет преподнесен в качестве дара.

В основе сюжета — поэма Гомера «Илиада». Но в отличие от оригинального произведения, фильм охватывает больше событий Троянской войны. Это не сыграло на руку создателям: после премьеры критики высоко оценили игру Эрика Баны и Брэда Питта, но остались недовольны историческими несоответствиями.

Почему стоит посмотреть:

Впечатляющие декорации и визуальные эффекты воссоздают античную Грецию.

Сценарий к фильму написал Дэвид Бениофф. Позже он стал главным шоураннером сериала «Игра престолов».

Наемник по кличке Божья Коровка садится в скоростной поезд из Токио в Киото, чтобы украсть чемодан с большой суммой наличных и выйти на одной из станций. Оказывается, в этом же поезде едут головорезы-британцы, у которых есть собственное секретное задание. Теперь наемнику придется не только выполнить поручение, но и выжить среди людей, которым нельзя доверять.

К моменту выхода «Быстрее пули» на экраны Брэд Питт воплощал собой образ красавчика из фильмов нулевых и ассоциировался больше с массовым, но серьезным кино, таким как, например, триллер «Семь». В сумасбродном боевике он предстал в новом амплуа и удостоился уважительных комментариев от тех, кто знал режиссера проекта Дэвида Литча прежде всего как дублера Питта в «Бойцовском клубе».

Почему стоит посмотреть:

Дэвид Литч — один из режиссеров остросюжетного боевика «Джон Уик», который очень любят в России.

В картине много юмора, драйва и боев на скорости 300 километров в час.

Ангел Смерти решает отдохнуть от работы и принимает облик недавно умершего парня по имени Джо Блэк. Незадолго до своей трагической гибели молодой человек познакомился с девушкой по имени Сьюзан. Ангел Смерти становится вхож в ее дом и начинает общаться с ее отцом — пожилым медиамагнатом Перришем. Смерть предлагает бизнесмену сделку: если тот покажет ему мир людей, гибель Перриша будет отложена. Так Ангел Смерти познает человеческий уклад и влюбляется в Сьюзан.

Картина о любви земного и неземного создавалась с расчетом на женскую аудиторию, которая прониклась фильмами «Привидение» и «Город ангелов». Но ожидаемый успех лента не принесла, да и критики отнеслись к ней прохладно. По их мнению, Ангел Смерти в исполнении Питта потерял грозный вид и приобрел забавные качества, такие как излишнее любопытство и детский взгляд на обычные вещи, вроде ложки с арахисовым маслом.

Почему стоит посмотреть:

Тихая мелодрама для уютного вечера.

У Брэда Питта в этой картине типичная роль улыбчивого красавчика. Зато критики и зрители высоко оценили эмоциональную игру Энтони Хопкинса, исполнившего роль Перриша.

Жанр: драма, приключения, военный, биография

Возраст: 12+

Рейтинг: 7,1 — Imdb , 7,8 — Кинопоиск

Режиссер: Жан-Жак Анно

В главных ролях: Брэд Питт, Дэвид Тьюлис, Б.Д. Вонг, Мако, Дэнни Дензонгпа, Виктор Вон

События происходят в 1939 году в Австрии, аннексированной нацистской Германией. Альпинист Генрих Харрер оставляет беременную жену, чтобы с товарищем покорить Нангапарбат — девятый восьмитысячник мира, расположенный на территории Индии. С началом Второй мировой войны героев арестовывают и отправляют в лагерь для военнопленных немцев. Пока Харрер находится в плену, у него рождается сын. В 1944 году альпинистам удается бежать в Тибет. Там главный герой узнает о том, что его жена подала на развод, а сына он вряд ли когда-нибудь увидит. Харрер вынужден заново строить свою жизнь.

Фильм основан на мемуарах австрийского альпиниста, офицера СС Генриха Харрера. Создатели не отрицают, что многих событий картины не было в реальности, а они придуманы ради сюжетных поворотов. Главную роль исполнил Брэд Питт, который к тому моменту пытался уйти от образа секс-символа Голливуда и обратиться к драматическим ролям.

Почему стоит посмотреть:

Жизнеутверждающий фильм повествует о том, что никакие медали и слава не дадут счастья, которое можно обрести в семье.

В картине сыграл молодой Дэвид Тьюлис, которого многие знают по роли профессора Люпина в саге о Гарри Поттере.

Джон и Джейн познакомились на отдыхе в Колумбии и притворились парой, чтобы не попасться на глаза властям, задерживающим одиноких туристов после убийства местного авторитета. Между ними завязался роман, который привел к браку. Теперь влюбленные живут в пригороде, дружат с соседями и изображают образцовую чету. Каждый из них не знает о том, что находится в браке с профессиональным киллером. Тайна раскрывается, когда супруги получают одинаковое задание — убить друг друга.

Комедийный боевик не слишком понравился критикам, но обрел популярность у зрителей благодаря химии Брэда Питта и Анджелины Джоли. Ради коллеги по кадру Питт разорвал отношения со звездой «Друзей» Дженнифер Энистон. Влюбленные Питт и Джоли казались самой красивой парой Голливуда нулевых, пока не расстались в 2017 году.

Почему стоит посмотреть: