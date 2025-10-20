Началось производство спин-оффа сериала «Побег»

Как сообщает издание Variety, онлайн-кинотеатр Hulu запустил в работу продолжение сериала «Побег». Оно расскажет абсолютно новую историю в той же вселенной, что и оригинальный проект. Съёмки картины должны начаться в ближайшее время.

Шоураннером проекта выступит Элджин Джеймс, создатель сериала «Нарушители», он же выступит режиссёром пилотного эпизода. У нового «Побега» также появился официальный синопсис:

Бывший солдат, ставшая сотрудником исправительного учреждения, устраивается на работу в одну из самых опасных тюрем Америки, чтобы доказать, как далеко она готова зайти ради того, кого любит.

Главные роли в проекте сыграют Лукас Гейдж («Фарго»), Эмили Браунинг («Американские боги»), Дрэйк Роджер («Лэндмен»), Клэйтон Карденас («Мэр Кингстауна») и другие актёры. У нового сериала пока нет даты выхода.