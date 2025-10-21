Что чаще всего смотрят в России

Вклад телесериалов в структуру телепросмотра вырос до 29%, в то время как у развлекательных программ показатель, наоборот, сократился — с 18% до 17% за период. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные телесмотрения в январе—сентябре от Mediascope.

Вклад новостных программ в телепросмотр ранее был на уровне 14%, а в этом году он сократился до 13%. Вклад других жанров фактически остался неизменным: кинофильмы —12%, социально-политические программы — 11%, познавательные передачи — 3%, спортивные программы — 2%.

В целом, если в прошлом и позапрошлом годах общий телевизионный рейтинг (процент аудитории, которая в определенный момент времени смотрела хотя бы один из телеканалов) снижался на 6% и 7% соответственно, то в текущем сезоне (2024/25) этот показатель составил 3%.

Собеседник издания отмечает, что смотрение ТВ вышло на плато: по итогам года вряд ли будут отмечены какие-то изменения в предпочтениях россиян. Во-первых, аудитория ТВ и онлайн-кинотеатров пересекается – сначала они смотрят в онлайне, а потом по телевизору одни и те же проекты. А во-вторых, предпочтения аудитории не должны сильно измениться в ближайшее время.

По данным Mediascope, 97% россиян хотя бы раз в месяц смотрят телевизор. В среднем 62% населения проводят у экранов по 3 часа 20 минут в день.