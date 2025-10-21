Стало известно, появится ли Чарли Кокс в «Человеке-пауке 4»

Актёр Чарли Кокс в недавнем интервью отверг теории о том, то Сорвиголова появится в «Человеке-пауке 4» с Томом Холландом. Многие так посчитали, раз тон фильма будет близок к приземлённому, то и героя Кокса добавили в картину.

По словам актёра, его персонаж, конечно же, не появится в фильме, несмотря на домыслы.

Я не знаю, что известно поклонникам. Я знаю, что все они думают, будто я снимаюсь в «Человеке-пауке», потому что я нахожусь в Лондоне, но это не так.

Премьера фильма в мировом прокате состоится 31 июля 2026 года. Известно, что Марк Руффало вернётся к роли Халка, Джон Бернтал — к роли Карателя, а Скорпиона сыграет Майкл Мэндо, который уже появлялся в «Возвращении домой».