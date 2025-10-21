Фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу вышел в онлайне

С сегодняшнего дня фильм «Долгая прогулка» по одноимённому роману Стивена Кинга можно посмотреть онлайн. Картина вышла на зарубежных онлайн-площадках.

События разворачиваются в Америке недалёкого будущего. Каждый год людям приходится участвовать в так называемой «Долгой прогулке» — игре на выживание. Сотня молодых людей должны идти, не сбавляя шаг, и сражаться за свою жизнь. Всех проигравших ждёт смерть, а единственный победитель получит огромный денежный приз.

Снял фильм Фрэнсис Лоуренс, известный по «Константину» и «Голодным играм». Главные роли сыграли Марк Хэмилл, Купер Хоффман, Дэвид Джонссон и другие актёры.