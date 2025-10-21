Кинороман Кончаловского «Хроники русской революции» будет доступен широкой ТВ-аудитории

Премьера 16-серийного киноромана Андрея Кончаловского "Хроники русской революции" состоится 27 октября в 21:30 на телеканале "Россия". До этого цикл выходил только в Сети - премьера состоялась 10 октября в онлайн-кинотеатре Start. А теперь будет доступен и широкой телевизионной аудитории.

Кинороман "Хроники русской революции" стал глобальной работой кинорежиссера, показавшего два изменивших Россию десятилетия и революцию, повлекшую за собой самые значимые события XX века. Действие охватывает период с 1905 по 1924 год, сценарий написан с уважением к историческим событиям и потребовал глубокого изучения архивных материалов.

"РГ" не раз рассказывала о сюжете. Напомним снова. 1905 год. Санкт-Петербург. Михаил Прохоров (Юра Борисов) получает назначение лично от императора Николая II (Никита Ефремов). Тайное расследование сталкивает героя с главными действующими лицами эпохи, среди которых Ленин (Евгений Ткачук), Распутин, Столыпин, Горький, Сталин, Троцкий, агент британской разведки Рейли, Керенский, Корнилов и другие исторические персонажи. Один из самых неуловимых противников Прохорова - боевик и революционер Лютер (Александр Мизёв), под чьим началом в подпольную борьбу включается Ариадна Славина (Юлия Высоцкая). В ролях также Никита Каратаев, Александр Мизёв, Тимофей Окроев и многие другие.

Андрей Кончаловский говорит: "Мне как художнику хотелось оставить поколению, которое идет за мной, некие маяки, которые бы его заинтересовали с точки зрения истории нашей великой страны. В этом фильме я стараюсь не давать оценок, а просто попробовать относиться с пониманием к мотивам поступков того или иного человека, начиная от простых совсем никому не известных людей до крупнейших фигур, которые определяли движение нашего общества и истории. Владимир Ильич Ленин, император Николай Второй, Иосиф Виссарионович Сталин - все огромные фигуры, которые несли огромное бремя исторических необходимостей, вопросов этики, целесообразности и так далее. Это сложная вещь, и очень важно понимать соразмерность тех людей, на которых возложена огромная историческая ответственность и задачи, которые ставила сама история. Это не научная работа, это эмоциональный поток, роман, симфония, увеличительное стекло, через которое есть возможность увидеть судьбу страны".

Юлия Высоцкая представляет свою героиню: "Ариадна - идеалистка, романтик, безумная, витальная, мечтающая сделать мир лучше. Сначала женщина-огонь, потом женщина-пепел. Работа над этим образом и вообще вся картина в целом дает понимание, что мы все во власти случайностей, во власти обстоятельств, которые не зависят от решения и от воли каких-то индивидуумов. Индивидуумы скорее возникают на этом гребне волны, в пене, и олицетворяют какие-то безумные повороты. Но на самом деле это все невозможно просчитать, нельзя объяснить, отчего и почему. Причинно-следственные связи не понятны. Так что больше вопросов у меня после этого проекта, чем ответов".