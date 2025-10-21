Какие фильмы лидируют в российском прокате

Фильм «Август» сохранил за собой лидерство в российском прокате по итогам уикенда 16-19 октября 2025 года. На четвертой неделе показов военная драма заработала еще 144,6 миллиона рублей, а общие сборы вплотную приблизились к миллиарду (959,7 млн). Падение интереса к проекту составило 21,7%.

© Фильм «Август»

Вторую позицию сохранил за собой спортивный байопик «Первый на Олимпе» со сборами в 89,8 миллиона рублей (что на 17% меньше, чем не дебютной неделе), а с третьего места стартовал анимационный фильм «Финник 2» с кассой в 73,6 миллиона.

На четвертую строчку опустился «Дракула» Люка Бессона (57,1 млн), а за ним следуют три новинки: «Лермонтов» (26,1 млн), «Глазами пса» (22,3 млн) и «Трон. Арес» (20 миллионов в неофициальном прокате).

Тем временем в американском и мировом прокате накануне Хэллоуина в лидер вышел фильм ужасов «Чёрный телефон 2», заработавший за свой первый уикенд 26,5 миллионов долларов в США и 15,5 миллионов еще в 71 стране.