Какие фильмы покажут на фестивале российского кино в Венесуэле

Фестиваль российского кино пройдет 21-25 октября 2025 года в Боливарианской Республике Венесуэла.

Показ картин пройдет в Университете Унеарте в Каракасе и его филиале на острове Маргарита. После просмотра будут организованы дискуссии и творческие встречи со студентами и экспертами, посвященные российскому кино, тенденциям индустрии и особенностям художественного кинематографического языка.

В программу фестиваля вошли следующие художественные фильмы:

- "По щучьему велению" (2023 г., реж. Александр Войтинский) - современная интерпретация любимой народной сказки, полная юмора и волшебства;

- "Группа крови" (2025 г., реж. Максим Бриус) - военная драма о подвиге и человечности;

- "Чебурашка" (2022 г., реж. Дмитрий Дьяченко) - семейный хит, покоривший зрителей по всему миру;

- "Свет" (2023 г., реж. Антон Коломеец) - вдохновляющая история преодоления и веры в добро;

- "Лунтик. Возвращение домой" (2024 г., реж. Константин Бронзит) - новая анимационная лента для самых юных зрителей.

Фестиваль российского кино Венесуэла 2025 продолжает международную программу "Роскино", которая только в этом году охватила уже около 80 стран мира, в их числе Таджикистан и Индонезия.